El conseller Forn creu que la gestió dels atemptats ha augmentat el reconeixement de la ciutadania als Mossos

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha opinat aquest dimarts al matí que el reconeixement de la ciutadania catalana respecte els Mossos d'Esquadra ha augmentat gràcies a la gestió posterior als dos atemptats terroristes de dijous. Segons ell, la confiança no s'havia arribat a perdre mai, però la ràpida resolució de l'amenaça i la bona comunicació permet "recuperar la plena confiança" en un cos que ha viscut forces polèmiques els últims temps. De fet, ha dit que els Mossos són una policia "preparada" i que ja tenia el reconeixement internacional d'altres policies, però ara s'ha ampliat a la ciutadania catalana.

En una entrevista a RAC1, Forn ha dit que els Mossos són un cos "jove", però que ja ha arribat a "la majoria d'edat". Per això, ha tornat a reclamar la reunió de la comissió de seguiment de la Junta de Seguretat de Catalunya en els propers dies, per tal d'acabar de tirar endavant l'entrada directa del cos en els organismes de coordinació policial internacionals. Així ho ha parlat amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. De fet, segons ell, "moltes policies europees no entenen" perquè la policia catalana no hi està present, tenint en compte que la lluita contra el terrorisme és una feina global.

En un sentit similar, ha desmentit que la CIA avisés els Mossos d'una possible amenaça terrorista imminent contra Barcelona. "No tenim contacte amb la CIA, ja ens agradaria", ha dit.

Part del reconeixement de la ciutadania, ha dit Forn, es deu al fet d'haver donat el protagonisme de la comunicació als tècnics, especialment el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. També ha elogiat la "transparència" i la comunicació per part del cos. En aquest sentit, ha demanat "excuses" per la filtració "lamentable" de la foto del jove terrorista abatut aquest dilluns un cop ja estava mort. En aquest sentit ha explicat que s'ha obert una investigació interna per saber qui va transmetre la foto.

Forn no ha volgut donar més detalls de la investigació, que encara està en marxa, i menys encara dels possibles vincles internacionals. Sobre la prevenció de fets similars, ha explicat que és complicat perquè la detecció d'aquest tipus de cèl·lules no és fàcil. "No porten escrit al front la paraula terrorista", ha dit, i ha afegit que actualment els imams ja saben que no poden fer discursos públics a les mesquites incitant a l'odi i a la violència. Per això, s'hauran de buscar altres mecanismes, i seguir aprofundint en la vigilància i la detecció, per exemple a les escoles. "Els que els coneixien tampoc sospitaven", ha recordat, i ha afegit que la Generalitat no tenia constància dels antecedents penals de l'imam de Ripoll, que va estar a la presó de Castelló del 2010 al 2014 per tràfic de drogues.

Sobre el dispositiu antiterrorista, ha dit que els operatius 'Gàbia' i 'Cronos' han funcionat bé, però es farà una revisió interna per saber què ha fallat i com es pot millorar. "Feia temps que els Mossos es preparaven per una eventualitat com aquesta", ha recordat. Així, ha admès que cal millorar la formació i el material de les unitats de seguretat ciutadana, les patrulles de carrer, que finalment són les que han acabat abatent els terroristes.

Per últim, sobre la possibilitat d'instal·lar pilones a la Rambla, ha negat cap tipus de discrepància amb l'Ajuntament i ha reiterat que el fet de posar-ne no descarta que es pugui fer un atropellament massiu en altres carrers importants de la ciutat.