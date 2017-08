Vilafranca del Penedès obre el llibre de condolences per la mort de Pau Pérez

L'Ajuntament de Vilafranca el Penedès ha obert aquest dimarts el llibre de condolences de Pau Pérez, el jove vilafranquí que va morir a mans de l'autor material de l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona. Younes Abouyaaqoub va apunyalar Pau Pérez durant la seva fugida, a l'alçada de la zona universitària de Barcelona i amb l'objectiu de robar-li el cotxe. El llibre de condolences estarà disponible fins dijous a les cinc de la tarda per a tots aquells ciutadans que vulguin deixar un missatge de record al jove. Durant aquests tres dies, l'Ajuntament ha decretat dol institucional. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra ja van abatre ahir el terrorista fugat a la població veïna de Subirats, amb el que es dona per desarticulada la cèl·lula que va atacar dijous les ciutats de Cambrils i Barcelona.