El conseller de la Presidència, Jordi Turull, signa el llibre de condolences per Pau Pérez a Vilafranca

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, ha estat aquest matí a Vilafranca del Penedès per signar el llibre de condolences per Pau Pérez, víctima de l’atemptat terrorista del passat dijous a la Rambla de Barcelona. Turull ha traslladat en nom del Govern “les condolences a la família de Pau Pérez, en un moment de dolor irreparable”. Turull ha dit que el jove vilafranqui va ser “víctima d’una barbàrie” i amb la seva mostra de condol ha volgut “refermar els compromisos i valors de pau i de llibertat”. El conseller també ha assenyalat el seu agraïment per les tasques de les forces de seguretat i d’emergències i de tota la ciutadania, destacant “l’actitud exemplar de les persones del Penedès”, en una jornada com la d’ahir.



El primer Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca, Aureli Ruiz, acompanyat de diversos regidors han signat també aquest matí. Ruiz ha destacat que l’Ajuntament de Vilafranca ha habilitat el llibre de condolences “per permetre a la ciutadania expressar el seu sentiment i condol a la família del Pau”.



El Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès serà obert fins dijous, entre les 10 i les 17h, perquè totes les persones que ho desitgin puguin signar el llibre de condolences.