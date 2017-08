Santamaría i Montserrat es reuneixen amb els alcaldes de Sant Sadurní d’Anoia i de Subirats

Després de les reiterades peticions del Govern perquè els Mossos d’Esquadra s’incorporin a l’Europol, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestat aquest dimarts que l’agència europea té “les seves pròpies normes” de funcionament. “Cal estar molt pendents del què la pròpia normativa i gestió d’Europol ens permet”, ha afegit. Cal recordar que, a primers de setembre, s'ha de reunir una comissió de seguiment acordada al juliol en la Junta de Seguretat per tal de concretar l'entrada de la policia catalana a aquest organisme europeu de seguretat. La vicepresidenta del govern espanyol i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, s’han reunit aquest dimarts amb els alcaldes de Sant Sadurní d’Anoia i de Subirats, el municipi on aquest dilluns els mossos van abatre el conductor de la furgoneta de l'atemptat de les Rambles. Santamaría ha defensat la col·laboració “total” entre administracions en la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Malgrat la petició d’incorporació dels Mossos a l’Europol, el govern espanyol ha assenyalat la bona col·laboració entre els diferents cossos policials i ha lloat, també, la coordinació de les administracions i la col·laboració ciutadana. Segons la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la gestió que s’ha fet de l’atemptat és “sobretot una gestió de solidaritat i entrega per part dels servidors públics total i absoluta, i per part dels ciutadans, de col·laboració i sensibilitat”.

Santamaría ha titllat de “bona notícia” que aquest dilluns es pogués abatre el responsable de l’atemptat de Barcelona. “Ha pogut ser perquè tothom ha treballat com equip i perquè els ciutadans han complert, amb màxima entrega, en la col·laboració que se’ls va demanar”, ha afegit. Segona la vicepresidenta, Subirats i Sant Sadurní són un exemple de com la societat està a l’alçada de les circumstàncies i de com els ciutadans “responen en primera persona amb solidaritat, suport, valentia, aportant informació i manifestant l’expressió que no tenim por”.

Igualment, la vicepresidenta del govern espanyol ha subratllat la bona coordinació entre administracions i ha recordat que ella es troba a Catalunya des de dijous. A més, ha assenyalat que Rajoy i Puigdemont han estat en contacte gairebé permanent. “Tothom ha donat el millor de si mateix perquè la lluita contra el terrorisme és la prioritat”, ha resumit.

Des de la seva vila natal, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha lloat la gran tasca dels cossos de seguretat, dels ajuntaments i de la ciutadania. “Ahir els mossos i les policies locals van tornar a treballar units per combatre el terrorisme i van abatre el terrorista que conduïa el cotxe”, ha manifestat. Montserrat s’ha mostrat agraïda també amb la societat, especialment amb el veí que va veure l’autor de l’atropellament de les Rambles i ho va comunicar a la policia, i ha cridat a tornar a la normalitat.

Soraya Sáenz de Santamaría i Dolors Montserrat s’han reunit aquest dimarts al migdia a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia amb representants del consistori, amb l’alcalde de Subirats i amb responsables dels Mossos i la Policia Local. Durant la visita també han saludat alguns veïns aplegats a la plaça de l’Ajuntament.