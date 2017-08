Els terroristes volien posar bombes a monuments de Barcelona i l'imam tenia la intenció d'immolar-se

Els terroristes volien atemptar contra monuments de Barcelona fent esclatar bombes. Així ho ha reconegut davant del jutge Mohamed Houli Chemal, que va quedar ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar. El jove ha explicat que feia dos mesos que coneixia els plans de l'imam de Ripoll, que aquest tenia la intenció d'immolar-se i que a la casa d'Alcanar es dedicaven a la fabricació i manipulació d'explosius. Davant del jutge, però, ha assegurat que desconeixia quina era la data marcada per atemptat a Barcelona i ha negat l'existència "d'un pla B". Fonts jurídiques apunten que els detinguts culpen l'imam de Ripoll, a qui assenyalen com a instigador i responsable dels fets.

Els quatre detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils han declarat aquest dimarts davant el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu. Tots quatre han respost les preguntes que els han formulat, que han ajudat a esclarir una mica més els plans de la cèl·lula.

El testimoni més valuós per a la investigació ha estat el de Mohamed Houli Chemal, el jove de 21 anys que va quedar ferit a l'explosió de la casa d'Alcanar. Segons ha relatat, feia dos mesos que coneixia els plans de l'imam i a la casa es dedicaven a la fabricació d'explosius. Fonts jurídiques han apuntat que en la seva declaració ha reconegut que la intenció era posar bombes contra monuments de Barcelona (sense donar cap nom en concret) i que l'imam de Ripoll els havia explicat que es volia immolar.

Houli Chemal no ha donat detalls sobre la procedència de les més de 100 bombones de butà i tampoc sap com es va produir l'explosió, perquè en el moment dels fets estava al porxo recollint els plats després de sopar. En l'explosió de la casa va morir l'imam de Ripoll i una segona persona pendent encara d'identificar.

Tres detinguts es desvinculen de la cèl·lula

Un altre dels detinguts a Ripoll, Driss Oukabir, ha assegurat que no té cap vinculació amb els atemptats. La furgoneta que va atropellar 13 persones a la Rambla (i que conduïa Younes Abouyaaqoub) estava llogada al seu nom. En un primer moment, va dir a la policia que el seu germà –que va morir abatut a trets a Cambrils- li havia robat la documentació.

Aquest dimarts, però, ha reconegut davant del jutge que va ser ell personalment qui va llogar la furgoneta perquè es pensava que era per a una mudança. Tres dels joves del grup tenien previst anar a viure junts i li van demanar que la llogués, ja que era el més gran (28 anys).

Culpen l'imam

Oukabir, així com la resta de detinguts, han assenyalat l'imam de Ripoll com a responsable i instigador dels fets. Segons fonts judicials, el "clima general" de les declaracions de tots els detingut gira entorn a la culpabilitat de l'imam, que va morir a l'explosió d'Alcanar.

El vehicle que conduïen els cinc joves abatuts a Cambrils anava a nom d'un altre dels detinguts: Mohammed Aalla, de 27 anys i també veí de Ripoll. Al vehicle hi anava el seu germà, Said Aalla, que també va morir pels trets de la policia. Davant del jutge, ha assegurat que no té res a veure amb els fets, que el cotxe no és seu i que, simplement, el estava al seu nom "per un tema d'assegurances".

El quart dels implicats, Salah El Karib, ha reconegut que va vendre bitllets d'avió per anar al Marroc a Driss i a l'imam des del locutori que té a la capital del Ripollès. Ara bé, assegura que desconeixia completament els plans dels terroristes i que ho feia només com a negoci. Ha explicat davant del jutge que cobrava una comissió per a cada bitllet que expedia i que ho feia perquè cap dels dos tenia targeta de crèdit.

La Fiscalia demana presó incondicional per als quatre detinguts

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha demanat al jutge de l’Audiència Nacional que decreti presó incondicional per als quatre detinguts a Ripoll i Tortosa en relació als atemptats de La Rambla i Cambrils on van morir 15 persones. El Fiscal els imputa indiciàriament a tots delictes d'integració a organització terrorista, assassinat terrorista, estralls i tinença d'explosius. El jutge ha donat per conclosos els interrogatoris a tres quarts de sis de la tarda i es preveu que en les pròximes hores faci pública una decisió que justificarà –segons fonts judicials- a través d’una interlocutòria. Els detinguts són Mohamed Houli Chemal, de 21 anys i arrestat a l’hospital de Tortosa després de ser hospitalitzat per l’explosió d’Alcanar; Driss Oukabir, de 28 anys, que va ser el primer detingut i germà gran de Moussa Oukabir, abatut a Cambrils; Mohammed Aallaa, de 27 anys, detingut a Ripoll i germà de l’abatut a Cambrils Said Aalla; i Salh El Karib, de 24 anys, encarregat d’un locutori i detingut a Ripoll. Tots ells dormiran ja aquesta nit a la presó de Soto del Real.