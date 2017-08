Vilafranca reforça les mesures de seguretat per a la seva festa major

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'està treballant per dissenyar i reforçar les mesures de seguretat que s'aplicaran durant la propera Festa Major. En una reunió celebrada aquest dimecres a la tarda a la Casa de la Vila, es va treballar el dispositiu de seguretat que s'aplica en esdeveniments multitudinaris celebrats a Vilafranca. Aquest dispositiu i les seves mesures es treballen sempre davant actes que comportin aglomeració de persones, i en referència a la Festa Major d'enguany les mesures es reforçaran després dels esdeveniments tràgics dels darrers dies.



La reunió, a la qual han assistit tots els serveis implicats en l'organització de la festa, els regidors de Seguretat Ciutadana, Joan M. Montfort, el regidor de Via Pública, Josep M. Martí, i el regidor de Cultura, Raimon Gusi, ha estat encapçalada per l'Alcalde Pere Regull, màxim responsable de seguretat de la ciutat, i ha comptat amb la presència també del Cap de la Policia Local de Vilafranca, Albert Romero, i del sots inspector de la Comissaria dels Mossos de Vilafranca, Àlvar Piñol.



Després d’una valoració dels darrers fets, a càrrec dels dos cossos policials, el responsable de Mossos a la vila, Àlvar Piñol, ha insistit en deixar clar a la ciutadania que "ni a Vilafranca, ni a la comarca, no hi ha cap indici que indiqui activitat terrorista", i ha emmarcat el dispositiu desplegat dimarts al barri del Poble Nou com "un operatiu d'investigació".

De la seva banda, l'Alcalde Pere Regull ha volgut, d'una banda "agrair a la ciutadania la seva permanent col·laboració i la comprensió que té davant accions policials necessàries en aquests moments per a la seguretat ciutadana". L'Alcalde però, ha volgut dirigir als vilafranquins i vilafranquines, "un missatge de calma i tranquil·litat. Són moltes les informacions que ens arriben aquesta dies per diferents canals i que no són certes. Cal calma, i seguir les informacions ofertes per vies oficials. Els rumors no són bons i comporten un estat d'alarma que, tot i que podria ser comprensible, no ajuda a la serenor tan necessària en aquests moments."



L'Alcalde de Vilafranca ha explicat que es reforçaran les mesures de seguretat, en la línia treballada amb els responsables de seguretat, i demana a la ciutadania que "continuï confiant en la tasca policial, com fins ara, i gaudeixi de la Festa Major".



Finalment, els dos cossos policials han demanat que en cas d'incidència es contacti, com sempre, amb la Policia local, trucant al 93 892 38 38 o al 112.