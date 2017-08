Els serveis públics encapçalen la marxa de Barcelona en record de les víctimes i contra el terrorisme

Els serveis públics encapçalen la manifestació d'aquest dissabte a la tarda a Barcelona en contra del terrorisme i per recordar les 15 víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils (Baix Camp). Sota el lema 'No tinc por' s'ha volgut donar el protagonisme a tots aquells professionals que van intervenir el dia de la tragèdia. En aquest sentit, la primera línia de la marxa la conformen 75 professionals que representen els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, les policies locals de Cambrils, Alcanar i Ripoll, la policia espanyola, la Guàrdia Civil, Protecció Civil i Bombers, SEM i personal sanitari dels 8 hospitals que van atendre les víctimes. També hi ha taxistes, Creu Roja, forenses, servei de la neteja i persones de col·lectius i empreses que van ajudar el dia dels atemptats.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, han rebut al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona aquests 75 membres de la capçalera de la manifestació a primera hora de la tarda. L'acte ha servit per agrair la seva tasca el dia dels atemptats a Barcelona i Cambrils.

Els representants polítics i institucionals van al darrera d'aquesta primera línia, amb el president Puigdemont, el rei espanyol Felip VI, i el president espanyol, Mariano Rajoy, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membres dels executius catalans i espanyol, entre d'altres. També hi ha pràcticament tots els presidents autonòmics i alcaldes d'arreu de l'Estat. Cal destacar que les escridassades per part de la ciutadania s'han fet sentir sobretot quan han arribat Rajoy i Felip VI així com altres membres del govern espanyol.

Darrera les autoritats hi ha la societat civil que ha volgut sortir en massa al carrer per demostrar que no tenen por del terrorisme. La marxa surt dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya on hi haurà uns breus parlaments finals.