Forn aclareix que quan Bèlgica va preguntar per l'imam el mosso va respondre que estava domiciliat a Ripoll

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha volgut aclarir aquest dimecres que quan un policia belga va preguntar informalment la primavera del 2016 a un sergent dels Mossos d'Esquadra si tenia informació sobre Abdelbaki Es Saty, el policia català li va respondre que el tenien "domiciliat" a Ripoll, però no pas que hi visqués. D'aquesta manera, ha reiterat que no tenien més informació sobre ell, i menys encara sobre la seva possible perillositat.

Forn ho ha dit després de la reunió de la Junta Local de Seguretat de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), prop d'on va ser abatut el conductor de la furgoneta de la Rambla, on ha afirmat que els protocols de prevenció i reacció posteriors als atemptats "van funcionar" i van demostrar la importància de la policia de proximitat, que està "preparada" per afrontar reptes com el d'abatre un terrorista fugit. Per això, ha volgut agrair la feina dels cossos de seguretat, en una reunió on també hi eren presents la Guàrdia Civil i la policia espanyola.

A banda de reiterar que no tenien cap informació prèvia rellevant sobre l'imam, el conseller no ha volgut confirmar cap de les últimes possibles novetats sobre la investigació. Forn ha dit que no confirmaran ni desmentiran informacions periodístiques, i només informaran sobre avenços de la investigació quan estiguin confirmats i es puguin explicar sense perjudicar la investigació mateixa.