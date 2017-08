Un ultralleuger s'estavella a Subirats

Un ultralleuger s'ha estavellat aquest dijous al matí contra la carena de la muntanya Rodona, que pertany al terme municipal de Subirats (Alt Penedès). Segons els Bombers de la Generalitat, l'aparell s'ha incendiat després de l'impacte. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.10 hores. Per ara no se sap quantes persones hi viatjaven ni si els ocupants han resultat ferits. Fins al lloc s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).