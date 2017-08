Dos morts en estavellar-se un ultralleuger a Subirats

Dues persones han mort aquest dijous al matí quan l'ultralleuger en què viatjaven s'ha estavellat a Subirats (Alt Penedès), concretament a la serra del Crestabocs, prop de la urbanització Muntanya Rodona. Tot i que en un primer moment el Sistema d'Emergències (SEM) només ha identificat una persona, en el lloc del sinistre s'han trobat restes d'un altre passatger, segons ha pogut saber l'ACN. Els Bombers de la Generalitat han informat que l'aparell s'ha incendiat després de l'impacte i que l'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.12 hores. Alguns testimonis veïns de la zona i l'alcalde del municipi, Pere Pons, han atribuït l'accident a la mala visibilitat perquè hi havia boira. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes del sinistre.

Diversos veïns de la zona han relatat que han escoltat un "espetec" poc després d'un quart de deu del matí. "Estava a casa i he sentit un soroll molt estrany, entre un tro i una cosa estranya", ha explicat Miquel Merino, resident a la Muntanya Rodona, que ha assegurat que "entre la boira, es veia sortir un fil de fum al mig de la muntanya".

Un altre veí, Ramon Suñé, ha apuntat que ha escoltat el pas de l'ultralleuger "que estava funcionant a base de motor" i ha dit que l'ha vist "desaparèixer" entre la boira del turó. Suñé ha explicat que ha enfilat el camí que condueix a la serra del Crestabocs, i que poc després ha coincidit amb l'arribada dels primers serveis d'emergències i han vist l'aparell en flames. "Però ha estat impossible fer-hi res", ha conclòs.

Al seu torn, l'alcalde Pere Pons ha assenyalat la meteorologia com a possible causant de l'accident. Pons ha explicat que, en el moment dels fets, "plovia, però no gaire, i hi havia força boira" i ha recordat que aquesta zona del Penedès acostuma a acumular bancs de boira que dificulten la visibilitat dels ultralleugers que sovint sobrevolen la zona, ja que al municipi veí d'Avinyonet hi ha un club d'aviació. Tot i que l'aparell ha caigut en una zona de difícil accés pròxima a la urbanització Muntanya Rodona, ha garantit que no hi havia cap perill pels veïns.

Rescat complex

Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat que es desplaçava cap a la base de Móra d'Ebre ha estat el primer en verificar l'accident i posterior incendi de l'aparell. Fins al lloc s'hi han desplaçat set dotacions i un helicòpter amb efectius dels GRAE (Grup Actuacions Especials) i del GEM (Grup Emergències Mèdiques) dels Bombers per treballar en les tasques d'extinció i d'excarceració dels ocupants. El dispositiu s'ha completat amb tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància, més l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El lloc de l'accident, molt rocós i situat gairebé al punt més alt del turó, ha dificultat les tasques d'evacuació dels dos cadàvers. Després de gairebé tres hores de treballs d'excarceració, i superat un breu període de pluja, l'helicòpter dels Bombers s'ha enlairat per traslladar els cadàvers fins a la carretera d'accés a la urbanització la Muntanya Rodona, on es trobaven els serveis funeraris.