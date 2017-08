Detenen dos homes a Sitges per furtar una bossa de mà en un restaurant

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest passat dilluns 28 d'agost dos homes de 54 i 55 anys, algerians i residents a Figueres i l'Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors d’un delicte de furt en un restaurant de Sitges. Els fets van tenir lloc el mateix dilluns quan els agents van rebre l’avís del furt d’una bossa de mà a una turista que estava a l’interior d’un restaurant del municipi. Segons la denúncia, a l’interior de la bossa de mà hi havia uns 150 euros en bitllets i un telèfon mòbil valorat en uns 700 euros. Els Mossos van iniciar una cerca que va culminar amb la identificació dels presumptes autors dels fets, a qui van escorcollar, localitzant així la carcassa del mòbil furtat i 115 euros fraccionats exactament com havia descrit la víctima.

Davant les evidències, els agents van detenir els dos individus om a presumptes autors del furt i els van traslladar a comissaria. Així mateix, i gràcies a un programa instal•lat al mòbil, es va localitzar i recuperar el terminal a l’interior d’un vehicle, propietat d’un dels detinguts, i que estava estacionat en un carrer de Sitges. Els dos detinguts, amb 47 antecedents per delictes de la mateixa tipologia, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat.