El Garraf és la comarca barcelonina que genera més residus per càpita, més de 587 quilos a l'any

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, Mercè Santmartí, ha presentat aquest dimecres les dades del 2015 de residus municipals a la regió metropolitana de Barcelona, que inclou Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.



En aquest àmbit, l’any 2015 s’han generat 2.245.042 t de residus municipals, la qual cosa representa un 1,04% més que l’any anterior. La generació per càpita arriba als 1,22 kg/hab./dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,35 kg/hab./dia.



Durant la presentació, Josep Maria Tost ha recordat que l’objectiu del 2017 és elaborar una llei de residus per “treure la brossa de l’anonimat i apostar per l’eficiència en la recollida selectiva”.



El Garraf, la que genera més residus



La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 587,37 kg/hab./any, i la que menys, el Vallès Occidental, amb 400,20 kg/hab./any. El Garraf, el Maresme i l’Alt Penedès se situen per sobre de la mitjana de Catalunya.



Pel que fa a la recollida selectiva neta, s’ha situat en el 28,97% a les comarques de Barcelona, lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 30,48%. La comarca que més residus municipals ha recollit selectivament excloent els impropis presents és el Maresme, amb un índex de recollida selectiva neta del 34,51%. Per contra, trobem el Garraf, amb l’índex més baix, que se situa al 27,32%. El Maresme, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Vallès Oriental superen la mitjana de tot Catalunya.



Per municipis, els que més reciclen són Matadepera, amb un 77,28% d’índex de recollida selectiva neta, Aiguafreda, amb un 73,41%, Tagamanent, amb un 73,26%, Collbató, amb un 66,61%, i Sant Antoni de Vilamajor, amb un 65,66%.



La situació global a Catalunya



Pel que fa al global de Catalunya, l’any 2015 es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per habitant i dia. Això representa un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,33 kg/hab/dia). Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones, que suposa un 3,7% d’increment respecte el 2014.



Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2015 per a totes les comarques i municipis al web de l’Agència de Residus de Catalunya.