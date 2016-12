Un estudi geològic permetrà recrear com era l’espai natural de Les Madrigueres fa més de 12.000 anys

Recrear com eren Les Madrigueres fa 12.000 anys és el proper pas del projecte de renaturalització d’aquesta zona humida del Vendrell, desencallat tot just l’any passat. Per aconseguir-ho, aquest dijous han començat dos sondejos geològics dirigits per l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (EPHES) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb els quals s’extrauran mostres que permetran identificar quina era la fauna i la flora de l’espai durant el període Holocè. Les prospeccions s’allargaran durant tota una setmana i està previst que arribin a gairebé 30 metres de profunditat. La informació que se n’obtingui serà la base de l’espai divulgatiu que es construirà dins el gran projecte de renaturalització de les Madrigueres, que a dia d’avui no té ni calendari ni pressupost determinat.

El cordirector de l’estudi geològic, David Albalat, ha detallat aquest dijous que les mostres de terra que s’han començat a extreure del subsòl serviran per analitzar el pol•len acumulat, el qual ha de permetre determinar com era el clima de fa 12.000 anys, així com la fauna i la flora. “Estem en una zona de transició entre el medi continental i marí”, ha recordat Albalat, indicant la complexitat geològica d’aquesta gran extensió de gairebé 30 hectàrees a tocar de la platja, a la frontera del Vendrell amb Calafell.

Una de les incògnites que ha de permetre resoldre aquest estudi és si tota l’àrea que ocupen Les Madrigueres era antigament de la mateixa magnitud que avui dia, ja que no es descarta que el nivell de l’aigua del mar en cobrís una part. David Albalat, però, ha declinat fer cap hipòtesi sobre aquesta qüestió i ha emplaçat la resposta a l’obtenció de resultats. Un cop acabin les prospeccions a finals de la setmana que ve, les mostres passaran al laboratori, on no hi ha un calendari fixat per obtenir les primeres conclusions.

Amb les dades que es recullin a l’estudi, s’elaborarà una recreació del subsòl de Les Madrigueres, que s’inclourà a la sala divulgativa que hi ha prevista crear fins el gran projecte de renaturalització de l’espai natural. La regidora de Medi Ambient del Vendrell, Eva Mata, ha destacat que es podrà crear un material didàctic “molt potent i important” per a les escoles, amb les quals ja s’està fomentant l’educació ambiental i la descoberta de Les Madrigueres.

Una de les pedres a la sabata que té el projecte de renaturalització, però, és el finançament econòmic, que n’està retardant el desplegament i provoca que actualment no hi hagi cap calendari de treball. Mentre l’Ajuntament del Vendrell en finança una petita part anualment, la intenció és aconseguir subvencions europees i el suport d’altres administracions per impulsar i accelerar els treballs per renaturalitzar completament l’espai.