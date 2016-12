Sant Sadurní vol canviar el model de rotondes amb vegetació per reduir despeses de manteniment. Ramon Filella

Les despeses que comporta el manteniment de la jardineria de les diverses rotondes de Sant Sadurní d'Anoia està fent plantejar a l'ajuntament sadurninenc la possibilitat de canviar-ne el seu actual disseny. La idea que s'està treballant passa per reduir vegetació a les rotondes i transformar-les en espais més durs amb materials com ara pedra i amb elements decoratius que no requereixin tanta necessitat de conservació i manteniment.

El regidor de Medi Ambient, Toni Sisternes, va reconèixer que “tenim alguns problemes per a que les nostres rotondes estiguin en les condicions que voldríem. No n'estem contents i és per aquest motiu que des de l'Ajuntament estem valorant un canvi de model que ens permeti resoldre la qüestió de manera adequada”.

Un dels punts amb major presència de rotondes urbanes a l'interior del nucli urbà de Sant Sadurní és la Rambla de la Generalitat. En aquest sector, la jardineria de les rotondes està especialment malmesa i aquesta circunstància afecta la imatge del municipi. Sisternes va explicar que “volem introduir nous elements a les rotondes que siguin de més fàcil manteniment. Una opció podria passar per a treure una part de la jardineria i canviar-la per elements de pedra com es va fer en el seu dia, per exemple, a Vilafranca”.

També hi ha problemes de manteniment en els gerros que estan penjats als fanals de diversos carrers del centre de la població. En aquests casos es tracta de plantes i flors que han mort per l'efecte del fred o de la falta d'aigua i que no s'han retirat del seu emplaçament.