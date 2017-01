Vilafranca obre la convocatòria de subvencions per als contractes de lloguer signats al 2016

L’Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts són:

- Joves entre 18 i 35 anys.

- Pensionistes majors de 60 anys.

- Famílies monoparentals

- Persones amb càrregues familiars.

- Persones amb certificat de disminució.

- Persones en situació d’atur.

- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.



Cal que l’habitatge s’hagi llogat dins el període de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.

El període per a presentar la sol·licitud d’aquests ajuts finalitzarà a les 14 hores del dimecres 15 de febrer de 2017.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca, c/ de la Cort, 14, en horari de 9h a 14h, de dilluns a divendres, i tardes de 16’30h a 19h, de dilluns a dijous. També, podeu trobar tota la informació a la web www.vilafranca.cat