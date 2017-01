L'acció de les onades obre un esvoranc a la Torreta de Sitges

L'Ajuntament de Sitges ha tancat al pas dels vianants per motius de seguretat una secció de la Torreta amb motiu de l'aparició al terra d'un esvoranc.

L'acció de l'aigua i de les onades durant els episodis de tempesta han malmès amb el temps el mur de la Torreta fins obrir un petit forat per on s'ha buidat la terra i la pedra que omple el seu interior. Amb el temps, i per la falta de pressió, la concavitat ha ocasionat la caiguda del paviment.

L'ajuntament estudia aquests dies la solució tècnica més adient per poder restituir l'estructura i la imatge del indret.