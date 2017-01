Afectacions de trànsit i en el servei de bus per la cavalcada dels Reis d'Orient a Vilanova

Aquest dijous 5 de gener es produiran diverses afectacions en el servei de l'autobús urbà i interurbà i restriccions de trànsit a la ciutat com a conseqüència del pas de la cavalcada de Reis de 2017.

Quant al servei de bus de les 17.15 a les 19.30 h quedaran anul·lades les següents parades de la L1: plaça de la Moixiganga, plaça de les Casernes, carrer de Sant Josep-Hospital i carrer de Tarragona-plaça del Cubilot.

Entre les 17.45 i les 21 h s'anul·laran les següents parades de la L2: rambla de Josep Tomàs Ventosa-rambla de la Pau; carrer de Manuel Marquès-CAP Jaume I; plaça de Soler i Gustems; carrer d'Unió-Providència; plaça del Pou i carrer de Santa Magdalena.

Entre les 19 i les 22 h, s'anul·laran les següents parades de la L1: carrer de Pelegrí Ballester-plaça dels Pobles d'Espanya; carrer del Pare Garí-avinguda de Francesc Macià; plaça de Catalunya; carrer de Tarragona-plaça del Cubilot i carrer del Pare Garí-plaça Fàbrica Nova. De la Línia Sitges-Vilanova i la Geltrú s'anul·laran les següents parades: carrer del Pare Garí-Cubelles; carrer del Pare Garí-Escola Pompeu Fabra; Plaça Catalunya; carrer de Tarragona-Ordi; plaça Xoriguer i rambla de Salvador Samà-carrer del Jardí.

Afectacions de trànsit

L'arribada dels Reis d'Orient a Vilanova i la Geltrú comportarà restriccions puntuals de trànsit en els carrers per on passa el seguici reial. Així doncs a partir de l'inici de la cavalcada, a les 18.30 h, es produiran talls de trànsit puntuals en el recorregut que s'inicia al Castell de la Geltrú i passa per la plaça del Pou; carrer de la Unió; carrer del Codonyat; carrer de Tetuan, rambla Principal; avinguda de Francesc Macià; carrer del Pare Garí, plaça de Catalunya, carrer de l'Aigua; plaça de les Neus i plaça de la Vila.

Quant a l'estacionament de vehicles les afectacions es produiran al carrer de la Unió, entre l'avinguda del Garraf i la plaça del Pou; al carrer del Codonyat; a l'avinguda de Francesc Macià, entre la rambla Samà i el carrer del Pare Garí; al carrer del Pare Garí, entre l'avinguda de Francesc Macià i la plaça de Catalunya i a la plaça de Catalunya.