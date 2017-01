Nou sistema de tancament de la desembocadura de la riera de la Bisbal, al Vendrell

La desembocadura de la Riera de la Bisbal ja té un nou sistema de tancament. Fins ara, eren unes tanques mòbils, que qualsevol persona podia moure i això provocava que algun cotxe es quedés atrapat al mig de la desembocadura. El nou sistema del tancament de la riera és una cadena que permetrà fer un tancament total de la riera.

”En aquest cas, només necessitarem una parella de la patrulla que posin la cadena i només es pugui obrir amb una clau. Amb això evitarem tot el moviment que fins ara era necessari i que no acabava de funcionar com volíem”, ha explicat Rafel Gosalvez, Regidor de Governació. També hi ha un parell de senyalitzacions que només s’obriran quan hi hagi el tancament de la Riera. Un treball transversal des de l’àrea de Protecció Civil i Policia amb la col·laboració de Via Pública.

Aquest sistema que avui s’ha presentat és la primera prova que estarà col·locada de Sant Salvador a Calafell i de Calafell a Sant Salvador a l’alçada del càmping. “És una primera actuació que es vol donar continuïtat, ja que hi ha una segona i tercera actuació al nucli del Vendrell: una al pont de la Riera de la Bisbal al Torrent del Lluc i una altra al pont que passa per sota la via del tren a la plaça del mercat per anar al Puig.

Ambdues s’instal·laran aviat, ja que ja hi ha el material disponible i només cal lligar les dates amb Via Pública per tirar-ho endavant”, ha dit Rafel Gosalvez i ha afegit que “són petites actuacions que donaran grans millores, aquesta és l’esperança que tenim des d’aquí, i és la línia que tenim intenció d’anar seguir.