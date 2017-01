Endesa inverteix 200.000 euros en renovar dotze centres de transformació a Vilanova

Endesa ha finalitzat recentment un ambiciós pla per renovar tecnològicament part de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat del servei a més de 36.000 clients de la capital de la comarca del Garraf.

Els treballs, que han tingut una inversió superior als 200.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, han consistit en reformar dotze centres de transformació ubicats a diferents punts del nucli urbà del municipi, concretament distribuïts als carrers de Boia, de la Piera, de les Ones, de Canàries, de Pit-roig, del Rei Pere el Cerimoniós, del Xoriguer; l’Avinguda de Francesc Macià, la del Riu Foix, i la del Coll d’en Ferran; la Rambla de Sant Jordi i, finalment, el que hi ha a la carretera BV2115, de Vilanova i la Geltrú a Castellet.

Les intervencions que s’han dut a terme han estat dobles. Per una banda, s’han telecomandat alguns centres de transformació i, per una altra, en d’altres unitats s’han introduït canvis tecnològics. Totes dues actuacions han de permetre no només la millora qualitativa en les instal·lacions, sinó dotar-les dels darrers avenços que hi ha al mercat.

Així, en algunes unitats s’ha substituït els elements de maniobra convencionals per unes cabines compactes, integrades en un únic mòdul, més fàcils de maniobrar i que incorporen elements de característiques especialment aïllants, fet que les fa més segures i robustes de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució. Igualment, gairebé no requereixen manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.

A més, en alguns altres s’hi ha instal·lat un sistema de telecomandament, que consisteix amb un seguit d’equips d’actuació remota i un sistema de comunicacions que permet accionar a distància els dispositius de maniobra del centre de transformació des del Centre de Control que la Companyia té a Barcelona. Aquesta característica permet evitar la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries i s’agilitza, en molt, la resolució i el temps d’interrupció del subministrament elèctric.