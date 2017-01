Tres jardineres amb magnòlies substitueixen els antics plataners de la plaça Vella del Vendrell

Avui, a la plaça Vella, s’han instal·lat tres jardineres amb magnòlies, que donaran una nova fisonomia a aquest espai urbà després de la retirada, el passat mes d’octubre, per prevenció i seguretat, dels tres arbres que hi havia.



El regidor de Via Pública i Parcs i Jardins, Josep Marrasé, ha explicat que s’han triat magnòlies perquè és un arbre que no embruta i que fa flor, i que les jardineres són mòbils per poder-les treure quan sigui necessari.



El regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé, ha dit que aquesta actuació s’emmarca en un projecte més global de millora del paisatge urbà i de la mobilitat que afecta altres zones de vianants, com pot ser la recent ampliació en trams del c/ Prat de la Riba i el c/ Dr.Robert.



Properament, s’acabarà d’adequar la plaça amb una actuació sobre la font i amb la instal·lació de nou enllumenat.