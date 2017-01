El govern espanyol torna a ajornar l’aprovació del mecanisme extrajudicial per a les clàusules sòl

El govern espanyol torna a ajornar l’aprovació del mecanisme que ha de permetre el retorn de les clàusules sòl sense que els afectats hagin de recórrer als jutjats, segons han confirmat fonts del Ministeri d’Economia a l’ACN. De fet ja estava previst que s’aprovés en l’últim Consell de Ministres de l’any passat i no es va fer. Aquest dijous, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va advertir que els bancs no disposen de “mitjans materials” ni “gent suficient” per gestionar les devolucions de les clàusules sòl en tres mesos. D’aquesta manera, posava en qüestió el mecanisme que, segons havia avançat el conseller d’Economia, Luis de Guindos, facilitarà acords extrajudicials en un termini de tres mesos. A més, De Guindos va donar per fet que el mecanisme s’aprovaria aquest divendres, fet que no es produirà.

Rafael Catalá advertia dimecres que els bancs no disposen de “mitjans materials” ni “gent suficient” per gestionar les devolucions de les clàusules sòl en tres mesos i instava els advocats a exercir un paper de mediació per intentar assolir un acord entre les entitats i els ciutadans que reclamin els imports.

Segons Catalá, als bancs els “importa molt” poder resoldre aquests litigis de “manera ràpida” perquè també estan interessats en tenir una "bona reputació". El ministre es mostrava partidari d’arribar a un acord que no impliqui la tramitació del cas en seu judicial, però admetia que finalment serà el darrer recurs si les dues parts no arriben a cap entesa.

D’aquesta manera, Catalá contradeia el ministre d’Economia, Luis de Guindos, que dimarts anunciava que el Consell de Ministres aprovaria aquest divendres per decret llei el mecanisme que ha de facilitar els acords extrajudicials entre bancs i clients per recuperar les clàusules sòl en un termini de tres mesos.

Tot plegat després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es va fer pública a finals de l’any passat que dictaminava que la banca ha de retornar íntegrament els diners pagats de més cobrat als seus clients per les clàusules abusives en contractes hipotecaris.