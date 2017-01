Adjudiquen la redacció del projecte de construcció d'una nova rotonda a Subirats

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció del projecte de construcció d’una nova rotonda a l’encreuament de les carreteres BV-2429 i BV-2428, a Subirats, entre Sant Sebastià dels Gorgs i Lavern (Alt Penedès). L’encreuament està molt a prop del pas sota l’autopista AP-7 i de l’estació de ferrocarril Lavern-Subirats. L’empresa adjudicatària de la redacció és Forest, Gestión Integral de Ingeniería, SL, que haurà d’elaborar els treballs en un termini de tres mesos.



L’actuació permetrà millorar la seguretat de l’encreuament viari, per on hi circula diàriament una mitjana de 1.357 vehicles. Substituirà l’actual, en forma de T, amb carril central de gir, però de geometria restringida. La nova rotonda, que estarà el més centrada possible a l’eix de la carretera, tindrà un diàmetre exterior de 35 metres i una amplada mínima de 7,5 metres.



El pressupost previst de les obres és de 500.000 euros.