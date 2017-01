Vilanova tramita 330 informes de vulnerabilitat econòmica el 2016

Vilanova va tramitar 330 informes que acreditaven la vulnerabilitat econòmica de famílies de la ciutat amb rebuts impagats de la llum, l’aigua i/o el gas durant l’any passat. La mesura va servir perquè les companyies energètiques no tallessin el subministrament a aquests ciutadans en dificultats econòmiques. L’augment dels informes de vulnerabilitat respecte el 2015, quan només se’n van realitzar 43 -la llei que els regula va aprovar-se el 29 de juliol de 2015-, ha permès a l’Ajuntament destinar menys ajuts a la lluita contra la pobresa energètica: si el 2015 van ser 88.000 euros, l”any passat van ser-ne 35.000. La normativa estableix que les empreses distribuidores no poden interrompre els subministratius per impagament a les persones en situació de risc d’exclusió, una situación demostrada a través dels informes.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns al matí, la regidora de Serveis Socials, Gisela Vargas, ha destacat l’”important volum de burocràcia” que suposa realitzar el tràmit. “Les companyies envien llistats ingents d’impagaments i Serveis Socials fan els cribatges de les famílies”, ha dit Vargas, tenint en compte que no totes les persones que deixen de pagar els rebuts viuen una situació econòmica complexa.

Al llarg de l’any passat, l’Ajuntament de Vilanova també va realitzar 25 auditories energètiques, 20 de les quals van ser realitzades en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Aquest tipus de servei, que analitza la despesa energética de les famílies derivades des de Serveis Socials, ha permès un estalvi de 370 euros anuals de mitjana. “El 80% d’aquestes famílies no tenien bo social tot i que podien accedir-hi”, ha assegurat Gisela Vargas. Durant el 2016 l’Ajuntament també va gestionar 32 comptadors solidaris, que faciliten l’accés normalitzat a l’aigua a les persones que han ocupat un pis que és propietat dels bancs, a canvi, però, que en paguin el seu consum.