Veïns del nucli antic de Vilanova denuncien "incompliments" en el projecte del PINA

Un grup de veïns del nucli antic de Vilanova va presentar la passada setmana a l'Ajuntament un informe en què recullen el que consideren que són diversos incompliments en els projectes del Pla Integral del Nucli Antic i el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic que es van dur a terme al barri en la darrera dècada: "Es va aprovar un projecte per al Nucli Antic, es va obtenir una subvenció per una tipologia d’actuació que preveia un paviment continu pensat bàsicament com a vial de vianants, compatible amb el pas restringit i esporàdic de vehicles. Per al finançament, a part de les subvencions a l’Ajuntament, es va demanar als veïns contribucions especials. Abans de la finalització del projecte, el consistori va decidir l’any 2011 modificar la finalitat del projecte i això ha comportat unes conseqüències negatives per al vianant al canviar-ne l’ús. Lamentablement, com era de preveure pel caràcter de les actuacions, els paviments no pensats pel nou ús de trànsit rodat de pas de tots tipus de vehicles ja presenten roderes, enfonsaments, tolls i suposen un increment del soroll, de la velocitat i per tant de perillositat pels vianants i pels ciclistes, resultant ser del tot insostenibles."

Aquesta és la queixa principal dels veïns, que es presenten com a Plataforma de veïns afectats pels incompliments del PINA, i que demanen al govern i l'oposició que "reflexionin sobre la situació d’inseguretat vial que suposen els incompliments, especialment pels infants i per a la gent gran" i que "s’informi del cost que suposa per als contribuents reparar de nou els carrers ja deteriorats i el cost de les reparacions puntuals ja realitzades". El malestar dels veïns fa que demanin al consistori que s’aprovi "la creació d’una comissió d’investigació integrada per representants dels diferents partits polítics per establir responsabilitats politico-tècniques i assegurar, la no repetició dels fets".

En aquesta línia, la plataforma recorda que "els veïns hem pagat unes contribucions especials per un projecte que en realitat no s’ha arribat a executar tal i com es va aprovar i es va donar a conèixer, tot plegat amb conseqüències negatives per al barri; per la seguretat dels que hi vivim, pel valor dels habitatges i locals, doncs els carrers deteriorats són un handicap per a la dinamització econòmica de la zona i la cohesió social". Els carrers de plataforma única no tenen voreres i per tant, els veïns diuen que "per ser espais segurs, la reurbanització física ha d’anar acompanyada de mesures de restricció real del transit rodat, tal com inicialment es contemplava en el projecte pel qual es van rebre les subvencions. En el carrer de l’Esglesia, Sant Antoni i Palmenar, no es compleix el codi d’accessiblitat compartida ja que l’amplada en la totalitat del seu recorregut és inferior als tres metres d’amplada".

Precisament, reivindiquen "que es recuperi un casc antic, que és el que li dóna personalitat a la ciutat, com a un nucli d’intercanvi per a les persones, lloc comercial per on passetjar sense perills, sense contaminació, una ciutat per a tothom".

A més, el col·lectiu veïnal considera que "l’Informe d’Avaluació Final (del projecte del PINA) no es correspon amb la realitat, doncs si així fos, s’haurien de retornar les quantitats rebudes (al voltant de 8.000.000,00 €) dels Fons de Foment, ja que segons l’article 37 del la llei 38 de 2003 General de Subvencions, i l’article 99 del decret Legislatiu 3/2002 de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, de no complir-se els objectius, s’haurien de reintegrar".