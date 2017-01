Tres avaries causen retards en quatre línies de Rodalies

Tres avaries a les instal·lacions d’Adif compliquen la circulació ferroviària a les línies R1, R2sud, R3 i R4 de Rodalies. La incidència més greu ha començat a tres quarts i mig de deu del matí i s’ha produït per una avaria en el sistema de senyalització entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, on hi ha demores superiors a la mitja hora a l’R2sud. Posteriorment, ha passat a afectar entre Cunit i Sant Vicenç de Calders i el personal d’Adif es troba a la zona intentant restablir la normalitat en el servei. D’altra banda, una avaria en el sistema de gestió de trànsit a Vilafranca del Penedès causa retards de vint minuts a l’R4 des de dos quarts de deu del matí. Tot i que s’ha aconseguit subsanar la incidència, aquesta s’ha reproduït i Adif també treballa per resoldre-la.

Per últim, l’R1 i l’R3 han registrar retards d’almenys un quart d’hora entre Arc del Triomf i Plaça Catalunya, en sentit entrada a Barcelona. Segons l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries, uns cables que es troben paral·lels a la via s’han quedat penjant i s’ha establert una limitació de velocitat. La incidència s’ha produït a tres quarts de deu del matí i ha quedat resolta a un quart de dotze del migdia.