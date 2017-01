Protecció Civil desactiva l'Alerta un cop finalitzat l'episodi d'onada de fred

Protecció Civil de la Generalitat, en base a les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que indiquen la finalització de l’onada de fred, ha desactivat aquest migdia l’ALERTA del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de fred. El Pla es va activar dimarts amb l’inici del descens de les temperatures cap a valors extremadament baixos en relació als habituals en el conjunt de Catalunya, i de cara a la propera matinada i demà al matí ja no es donaran temperatures tant baixes.



El fred seguirà sent intens els propers dies, però amb tendència a augmentar les temperatures mínimes. De cara al cap de setmana, però, s’espera vent intens a molts punts del territori, i mala mar a tot el litoral català. Cal seguir l’evolució de la previsió meteorològica a través de l’SMC, i dels avisos, consells i incidències de Protecció Civil.



El risc allaus ha disminuït avui significativament, passant de FORT (4) a MARCAT (3) a tots els sectors menys al Prepirineu que és MODERAT (2). Protecció Civil ha tancat doncs la prealerta del pla ALLAUCAT.





Incidències

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que en aquests moments la situació viària l’episodi de fred intens i neu és la següent:



Tallada 1 via: BV-4024 de Bagà a Coll de Pal

Obligatori cadenes a Naut Aran (Port de la Bonaigua)



El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut en aquest episodi d’onada de fred, un total de 152 trucades. D’aquestes destaquen:

51 trucades d’assistències per fred intens

Una cinquantena de trucades per caiguda arbres, branques o altres elements (vent)

28 trucades per afectacions i accidents per neu/gel a la calçada



La majoria de trucades per fred i vent han estat del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat, Gironès i Tarragonès. Més d’un 50% de les trucades rebudes al 112 s’han derivat a les diferents policies locals, seguit d’un 21% als bombers i un 19% a Mossos de Trànsit.



Arreu del territori, el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya SEM ha fet durant l’onada de fred un total de 10 assistències en via pública, i la Creu Roja 16.



Durant l’episodi hi ha hagut més d’un centenar de màquines llevaneus disponibles, les quals han fet, sobretot, la neteja de les vies afectades per neu i també tasques preventives principalment per evitar la formació de plaques de gel.



En quant als serveis de transport escolar i obertura de centres, avui dijous no s’ha reportat cap incidència enlloc.



Una vintena d’ajuntaments han informat els darrers dies al Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) que han activat i desplegat els seus plans municipals i dispositius pel fred, ja sigui a través dels voluntaris de Protecció Civil, com les policies locals i els serveis socials.



Els municipis han estat: Palau-Saverdera, Tremp, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Mataró, Tarragona, Valls, Torredembarra, Sabadell, Reus, Terrassa, Badalona, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Mollet del Vallès, Caldes de Montbui i Tarragona.



Segons l’SMC, aquesta darrera nit, s’ha superat el llindar de temperatura mínima (les temperatures han estat més baixes del percentil 2% de les temperatures mínimes a la zona en aquestes dates) a les comarques del Solsonès, Alt i Baix Empordà i a punts del Gironès.



Les temperatures mínimes més baixes en tot l’episodi d’onada de fred han estat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les que es van donar la matinada de dimarts a dimecres:





Das – Aeròdrom (Cerdanya): -21,6 (el llindar de temperatura mínima són -15)

Bonaigua (2.266 m) (Pallars Sobirà): -19,6 (el llindar de temperatura mínima són -15,8)

Salòria (2.451 m) (Pallars Sobirà): -18,5 (el llindar de temperatura mínima són -16)

La Tosa d'Alp 2500 (Cerdanya): -18,3 (el llindar de temperatura mínima són -16)

Certascan (2.400 m) (Pallars Sobirà): -17,9 (el llindar de temperatura mínima són -16,5)

Sasseuva (2.228 m) (Val d'Aran): -17,9 (el llindar de temperatura mínima són -15,6)

Boí (2.535 m) (Alta Ribagorça): -17,2 (el llindar de temperatura mínima són -16,2)

Lac Redon (2.247 m) (Val d'Aran): -16,7 (el llindar de temperatura mínima són -15,1

Espot (2.519 m) (Pallars Sobirà): -16,4 (el llindar de temperatura mínima són -16,1)

Ulldeter (2.410 m) (Ripollès): -16,1 (el llindar de temperatura mínima són -14,7)

Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló (Cerdanya): -15,5 (el llindar de temperatura mínima són -14)

Puigcerdà (Cerdanya): -15 (el llindar de temperatura mínima són -12,5)

El Port del Comte (2.316 m) (Solsonès): -14,8 (el llindar de temperatura mínima són -14,7)

Núria (1.971 m) (Ripollès): -14,7 (el llindar de temperatura mínima són -13)

Malniu (2.230 m) (Cerdanya): -14,3 (el llindar de temperatura mínima són -14,4)

Prades (Baix Camp): -13,1 (el llindar de temperatura mínima són -9)

El Pont de Suert (Alta Ribagorça): -12,6 (el llindar de temperatura mínima són -11,8)

Guixers – Valls (Solsonès): -12,4 (el llindar de temperatura mínima són -8,7)

Vielha (Val d’Aran): -12,3 (el llindar de temperatura mínima són -9,9)

Oliola (Noguera): -11,3 (el llindar de temperatura mínima són -7,4)

Sant Pau de Segúries (Ripollès): -10,9 (el llindar de temperatura mínima són -10,4)