Més de 220 trucades al 112 pel fort temporal de vent i onatge

El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 09.00 hores d’aquest diumenge un total de 222 trucades relacionades amb el fort temporal de vent i onatge que afecta gran part del litoral català. 90 d’aquestes trucades s’han fet des del Barcelonès i 71 des de Barcelona ciutat. Els cops de vent més destacables són els 98 km/h de l’Observatori Fabra de Barcelona, els 83 km/h de Cabrils, els 82,1 km/h de Portbou o els 78,1 km/h de la bocana sud del Port de Barcelona. A Badalona, es mantenen tancats els accessos al pont del Petroli i al parc de Can Solei i Ca l’Arnús. A Sitges (Garraf), les onades –que a la costa central han superat els 7 metres- han provocat desperfectes a les escales de ‘La Punta’ i a les platges de la Marina i els Grills. Paral·lelament, els trens de la R1 acumulen aquest matí retards de més de 30 minuts pel temporal marítim a la zona del Maresme.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), per neu és obligatori circular amb cadenes per la C-153 de l’Esquirol al coll de Condreu, entre els punts quilomètrics 21 i 35. També està tallada al pas de vehicles la BV-5114, entre els quilòmetres 18 i 28, de Santa Fe del Montseny a Sant Marçal, per les plaques de gel.