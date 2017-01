Onades de 10 metres i destrosses al front marítim de molts municipis pel temporal

El fort temporal marítim ha deixat onades superiors als 10 metres a la Costa Brava i ha provocat destrosses al front marítim de molts municipis costaners, des de l’Empordà fins a l’Ebre. A Badalona (Barcelonès), per exemple, les ones han danyat l’emblemàtic pont del Petroli i també un col·lector d’aigües residuals a la platja de la Móra. A Salou (Tarragonès), s’han hagut de desallotjar diversos habitatges del carrer Falconera, a primera línia de mar, afectats per l’onatge i amb desperfectes en els tancaments exteriors. El telèfon d’emergències 112 ha rebut des de l’inici de la llevantada i fins aquest diumenge al migdia un total de 279 trucades per incidències relacionades amb el vent i l’onatge, 117 de les quals localitzades al Barcelonès i 92 a Barcelona ciutat. La majoria de trucades han estat per alertar d’obstacles a la via, mobiliari urbà afectat pel vent, arbres i branques caiguts, així com petites inundacions arran de costa en passos subterranis i plantes baixes.

Quatre persones atrapades al cotxe a Vilafortuny

De les trucades del 112 que s’han derivat als Bombers de la Generalitat, s’han atès 131 avisos pel temporal des d’ahir dissabte fins a les 11.00h d’aquest matí. Al Camp de Tarragona (7) i les Terres de l’Ebre (1), els avisos estan relacionats amb la llevantada. A banda de l’actuació en els habitatges de Salou, els Bombers també van actuar al port de Calafat, on el fort onatge amenaçava de deslligar les embarcacions amarrades. També al Camp de Tarragona, es van socórrer quatre persones que havien quedat atrapades amb el seu vehicle enmig de l’aigua que havia envaït l’avinguda de la Diputació, al seu pas per Vilafortuny. Totes elles varen ser rescatades sanes i estàlvies. I al Vendrell, varen haver d’activar tècnics de les companyies elèctrica i del gas perquè l’aigua havia inundat l’aparcament i el restaurant ‘La cuina de la Marga’, ubicat als baixos del carrer Saragossa, 1. Les instal·lacions d’aquests serveis havien quedat sota el nivell de l’aigua.

Ratxes de més de 80 km/h a Barcelona

Pel que fa a les comarques de Barcelona, els serveis dels Bombers han estat relacionades amb el vent; en total, 60 (42 a la Metropolitana Nord i 18 a la Metropolitana Sud). En tots els casos es tractava d’arbres, branques i diversos elements estructurals caiguts o a punt de caure. Barcelona va activar ahir el seu pla d’emergències municipal per estat de la mar en fase d’emergència. D’altra banda, el consistori barceloní ha activat també el seu Pla Bàsic d’Emergència municipal per ventades en fase d’alerta. Les ratxes de vent han fregat els 100 km/h a l’Observatori Fabra i els 80 km/h a la bocana sud del Port i a la Zona Universitària. A Girona, s’han registrat 7 avisos, tots han estat a causa del vent menys un, a Cadaqués, on ha calgut aixecar els embornals de la via pública inundada a s’Aguarda.

L’Ajuntament de Badalona ha tancat els accessos del pont del Petroli i el parc de Can Solei i Ca l'Arnús pel fort vent i el temporal marítim. El municipi del Prat del Llobregat també manté l’alerta del seu pla d’emergències municipal per estat de la mar i el control d'accessos. L’Ajuntament de Sitges ha tancat també els accessos a les escales de ‘La Punta’ per motius de seguretat. A Malgrat de Mar també s’han produït afectacions importants en la línia de costa degut a la virulència de les onades -sense danys personals- i es mantenen les restriccions d'accés.

L’onatge perd empenta

Segons els Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es manté la previsió de temporal marítim per avui i s’allarga fins dimarts, tot i que amb menor intensitat a partir d'aquesta matinada. Encara durant tot el dia d’avui hi haurà notable mar de fons de component est i les onades poden superar els 4 metres (mar brava) a qualsevol punt del litoral. Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge. Cal tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Recordeu que les onades poden afectar el litoral amb violència. Les boies de Ports de l’Estat han enregistrat en les darreres 24 hores onades de fins a 10,7 metres al Cap de Begur i de més de 7 metres a Barcelona.