Costes proposa construir un espigó submergit per estabilitzar la platja de Sant Sebastià, a Sitges

L'Ajuntament de Sitges consensuarà amb els vilatans mitjançant un procés de participació ciutadana una de les dues solucions tècniques per a l'estabilització de la platja de Sant Sebastià que proposa la Direcció General per a la Sostenibilitat de la Costa i el Mar, depenent del Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que s'han presentat divendres en una reunió avui divendres a Madrid amb les autoritats municipals. La direcció de Costes, que redacta actualment el projecte, ha presentat dues solucions tècniques que passen per construir un espigó submergit.

L'Alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha manifestat que "les dues solucions seran consensuades primer amb els sitgetans i els agents socials, a través d'un procés de participació ciutadana, i després consensuades amb Madrid". Forns ha expressat que "la idea és que, un cop aprovada la declaració ambiental del projecte, es pugui aprovar el projecte d'obres al 2018, un projecte que hauria de comptar amb els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018". L'Alcalde ha volgut posar en valor el suport del regidor de l'oposició Ferran Llombart a l'hora de sumar esforços en la unitat d'acció en benefici dels sitgetans.

A part del projecte d'estabilització de platges, la reunió de Madrid ha servit per tractar els efectes del temporal dels passats dies. Segons la regidora de Turisme i Platges, Aurora Carbonell, durant la trobada "s'han exposat els desperfectes a Sitges com a conseqüència dels efectes del temporal". Carbonell ha explicat que "si bé l'Estat podria assumir les reparacions, hem demanat autorització per fer intervencions urgents per condicionar els desperfectes quan abans millor".

La trobada a Madrid ha servit per parlar sobre el projecte de nou passeig per a Les Botigues de Sitges. En aquest sentit, el regidor de la Corporació, Ferran Llombart, ha manifestat que el projecte, que el redactarà l'Àrea Metropolitana de Barcelona i continuarà la lògica urbanística del passeig de Castelldefels, podria licitar-se en 2018 si pot incorporar-se en els pressupostos generals de l'any vinent, amb una fórmula de cofinançament amb l'ajuntament. De fet, el projecte s'ha exposat públicament després de recollir les demandes ciutadanes. Llombart ha donat importància al consens entre Govern i oposició per treballar junts en els grans projectes de la vila.

Altres temes que s’han tractat en aquesta reunió han estat l’aportació extraordinària anual de sorra per a les platges més afectades pels temporals; el cànon que es liquida per l’ús de serveis a les platges; el fenomen i condicionament del broll d’aigua dolça d’Aiguadolç; i el sender de connexió entre Sitges i Vilanova a través de l’espai natural dels Colls i Miralpeix.