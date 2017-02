Acord per iniciar els tràmits d'aprovació dels nous estatuts del Consorci de l'Eixample Nord

El mes de novembre es va presentar al Consell General del Consorci de l'Eixample Nord la proposta de nous estatuts que han de regir el funcionament del Consorci com a eina de gestió entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl. Aquesta proposta incorpora els canvis acordats pel Ple de l'Ajuntament per tal de facilitar la participació, amb vot ponderat, de tots els grups municipals al Consell General i alhora, eliminar la regla de la unanimitat per la presa de decisions. Aquesta proposta, que encara s'ha d'aprovar per unanimitat, no va prosperar a l'expressar el representant de l'Ajuntament per part de Ciutadans dubtes entre el que eren translació de l'acord del Ple i altres modificacions incorporades. Cal dir que els nous estatuts no alteren la competència de l'Ajuntament, com a ens sobirà, a l'hora de decidir l'impuls i tramitació del planejament urbanístic del sector Eixample Nord. Durant aquestes setmanes el govern municipal ha tingut converses amb els diferents representants municipals al Consell General i un cop clarificats amb el representant de Ciutadans els canvis proposats, es portarà de nou a aprovació del Consell General la proposta de reforma d'estatuts del Consorci.

En relació al planejament urbanístic, cal dir que, una vegada rebudes totes les al·legacions presentades i els informes dels diferents organismes que d'acord a la llei es van demanar, l'Ajuntament les està estudiant, amb la voluntat d'incorporar totes aquelles que no desvirtuïn i millorin la proposta aprovada inicialment. També es tindran en compte peticions d'alguns grups municipals que, com és el cas de Ciutadans, demana que abans d'instar el compliment d'obligacions urbanístiques futures per part dels propietaris, s'escolti la seva situació, i d'ERC, que demana es tingui especial cura de la situació dels residents en habitatges situats dins de l'Eixample Nord.

L'equip de govern municipal també ha deixat clar que no està entre les previsions de l'actual mandat executar plans que, per altra banda, encara s'estan tramitant. Pel que fa a la participació ciutadana dels propietaris, durant les darreres setmanes ha funcionat un sistema d'atenció individualitzada que ha atès un centenar de propietaris, i s'han realitzat diverses reunions conjuntes amb veïns i propietaris del sector, ampliant les previsions d'informació i participació que contemplava el programa de participació.

Finalment, una vegada es disposi d'un text d'una proposta de planejament que incorpori les diverses aportacions, es presentarà als grups municipals i altres espais de participació abans de sotmetre'l a aprovació provisional de l'Ajuntament i abans d'enviar a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.