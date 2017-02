El nou sistema semafòric de la N-340 a L'Arboç genera importants cues a les hores punta

La definitiva entrada en funcionament del segon semàfor i el canvi del sistema de regulació del que ja existia estan generant cues a la N-340 al seu pas per l'interior del nucli urbà de L'Arboç. Les retencions es concentren, sobretot, a les hores punta del matí i la tarda quan un número més gran de veïns necessiten creuar la carretera i fan ús del botó que permet alterar les fases dels semàfors.

L'Ajuntament de L'Arboç va decidir intal.lar el segon semàfor per a millorar la seguretat i la mobilitat de les persones que necessiten creuar, però l'elevada xifra de cotxes i camions de gran tonatge que transiten per la N-340 està convertint el pas per L'Arboç en una ratonera que s'afegeix als nombrosos obstacles que, ja de per sí, té aquesta carretera. Foment, que és l'administració titular del vial, va donar el vist-i-plau al projecte.

La nova situació provoca, sobretot, un efecte acordió que, en determinats moments, fa que les primeres retencions es localitzin a tres quilòmetres del nucli urbà arbocenc. En funció del ritme semafòric, les cues s'allarguen o es redueixen a un ritme més ràpid o més lent.

Vial alternatiu prohibit

Coincidint amb la posada en marxa del nou semàfor, l'Ajuntament també ha decidit prohibir la circulació d'entrada des de la N-340 a l'interior del poble a través del camí del Cementiri. Es tracta d'un vial asfaltat que un gruix important de conductors utilitzaven per arribar amb major celeritat al nucli. Aquesta prohibició obliga ara als vehicles a seguir el traçat de la carretera malgrat que es generin cues.

Les noves cues i els problemes dels veïns arbocencs que viuen més a prop de la carretera torna a posar de manifest la necessitat d'una variant que eviti passar pel mig del poble com ja es va fer en el seu dia a Santa Margarida i els Monjos.