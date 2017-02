El CAAD Penedès- Garraf impulsa una campanya per adoptar els 100 gossos i gats de més edat del centre

El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat Penedès-Garraf iniciarà en els propers dies una nova campanya de foment d'adopció que se centrarà en els animals més veterans del centre. En concret, l'objectiu és trobar llar als 100 gossos i gats de major edat i que, a més, porten molts anys vivint al centre d'acollida. Tal i com han reconegut la presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, “estem davant un repte molt important perquè incidim directament en els animals que més costa que siguin adoptats”.

Els gossos i gats que entren en aquesta campanya, que tindrà una durada de tres mesos, tenen edats que oscil.len entre els 7 i 8 anys i entre els 13 i 14. La presidenta de l'associació de voluntaris del CAAD, Cristina Simón, ha explicat que “estem parlant d'animals que no entren pels ulls, però hem de fer comprendre a la ciutadania que els gossos i gats més veterans són, precisament, els més socialitzables i els que menys problemes creen un cop troben una llar. El seu nivell d'agraïment és molt elevat”.

Simón està al capdavant d'una associació de voluntaris de recent creació que, de moment, aglutina una dotzena de membres. L'associació, però, vol créixer per a donar resposta a les necessitats del centre i, de moment, tal i com ha explicat la mateixa presidenta, al voltant de 50 persones ja s'hi han posat en contacte per a entrar-ne a formar part. Cristina Simón ha indicat que “un dels nostres objectius és donar eines als propietaris per a que no abandonin els animals en cas de mala conducta o de problemes mèdics que solen ser dues causes habituals per a deixar un animal al centre”.

Increment d'adopcions

La nova campanya de la Mancomunitat Penedès-Garraf arriba en un moment en el que hi hagut un lleuger repunt en el nombre d'adpcions en aquest 2017. En concret, durant el gener es van adoptar 46 animals, gairebé el doble de la xifra de l'any passat. El vicepresident de l'Area del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de la Mancomunitat, Cisco de la Cruz, ha explicat que “estem en el bon camí, però el centre encara pateix un important problema de saturació que hem d'anar corregint”. En el global del 2016 es va arribar a adoptar 223 animals (un 15 per cent més que el 2015).

La iniciativa d'adopció d'animals veterans tindrà una àmplia difusió les properes setmanes amb banderoles als carrers de Vilanova, Vilafranca, Sitges, Cubelles, Santa Margarida i Els Monjos i Sant Pere de Ribes. En els municipis més petits, els voluntaris s'encarregaran de fer tasques de difusió en els comerços i locals públics. Tot plegat acompanyat d'altres eines informatives basades en les xarxes socials.