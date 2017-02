Torrelles de Foix encapçala la reclamació de les millores de la BP-2121 fins a Vilafranca

Torrelles de Foix, al costat dels Ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Font-rubí i Pontons, han enviat una carta conjunta al Serveis Territorials de Carreteres de Barcelona per expressar la seva preocupació pel mal estat en què es troba la carretera BP2121, única via que connecta aquests municipis amb la capital de la comarca, Vilafranca del Penedès.

Són molts els veïns i veïnes que utilitzen diàriament una carretera amb un notable volum de trànsit i que en els darrers temps ha augmentat considerablement la seva perillositat.

El darrer estudi EuroRAP de seguretat viària, que analitza els índexs d’accidentalitat de les carreteres i en el qual hi participen organismes com el Servei Català de Trànsit o el RACC, qualifica amb un nivell de risc “Alt” (nivell 4 sobre 5) el tram entre Torrelles de Foix i Vilafranca d’aquesta via BP2121.

Els Ajuntaments signants reclamen una reparació i arranjament de la via que consideren molt necessària i sol.licitaran també una reunió amb els responsables del servei de carrereres de la Generalitat de Catalunya.