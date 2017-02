Millores a la xarxa

Endesa revisa la xarxa elèctrica de Daltmar a instàncies de l’Ajuntament d’Olèrdola

Endesa es compromet a fer actuacions per equilibrar el repartiment de consums, així com per detectar possibles fraus

Redacció Olèrdola 14-02-2017 10:00 Lectures 518

Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola. Ajuntament d'Olèrdola Endesa està realitzat tasques de revisió de la xarxa de baixa tensió de Daltmar per tal de resoldre les deficiències de subministrament detectades. Després de reunir-se amb responsables de zona de la companyia, l’Ajuntament obtenia d’Endesa el compromís de fer actuacions per a equilibrar el repartiment de consums en les diferents línies que surten de cada estació transformadora. L’Ajuntament traslladava aquesta necessitat de millorar el servei a Daltmar després de les deficiències que havien comunicat veïns dels carrers Canyelles, avinguda Sant Miquel d’Olèrdola, Acàcia i Cirerer. Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, exposava que la companyia s’havia mostrat “receptiva” i estava realitzant comprovacions per a que les línies “arribessin amb la potència suficient als habitatges”. Endesa ha fet notar a l’Ajuntament que una de les tasques a realitzar és detectar possibles fraus que perjudiquen el rendiment de les xarxes. La companyia ja ha reequilibrat una de les zones i properament ho faran en la resta de la urbanització. Fruit de les primeres avaluacions, l’empresa ha procedit a activar una línea nova, segons confirmava Endesa a l’alcalde. Amb aquestes mesures Endesa espera que el subministrament sigui millor, i que les tensions que arriben als habitatges siguin les necessàries per al bon funcionament dels aparells i receptors elèctrics. Lucas Ramírez destacava que a l’hora de reclamar una millora en el servei i canalitzar les queixes dels veïns, l’Ajuntament estava treballant conjuntament amb el nou Consell Rector de la Junta de Compensació de Daltmar. En cas que més endavant les deficiències de tensió continuïn, els responsables d’Endesa recorden que els veïns poden trucar directament al telèfon d’Avaries 800 760 706. Tècnics de la companyia mesurarien la tensió que arriba a l’habitatge i comprovarien si aquesta compleix amb els nivells que indica la normativa.