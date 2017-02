Comencen les obres per dignificar els entorns del cinema i la zona comercial de Calafell. Ajuntament de Calafell

Els propietaris de la zona comercial i de lleure de Mas Mel de Calafell han començat les obres per rentar-li la cara i posar al dia els serveis urbanístics. Hi faran una inversió de prop de mig milió d’euros per corregir les mancances i desperfectes, que afecten un dels indrets més visitats de tot el municipi.

Les obres milloraran les calçades, les voreres, l’enllumenat, l’arbrat..., que eren objecte de freqüents queixes dels usuaris de la zona pel seu deteriorament. També es construirà una vorera per tancar l’accès de vehicles al pas soterrat que permetia passar per sota de la C-31. Aquest pas va quedar obsolet quan es va remodelar la carretera i es va construir una rotonda a poca distància, a més del fet que sempre s’ha inundat per problemes d’evacuació de les pluges. L’Ajuntament es planteja reconvertir-lo com a dipòsit de contenció d’aiguats, però aquesta actuació queda fora de l’actual projecte.

“Eren obres pendents des de feia anys i avui es poden considerar un èxit urbanístic perquè l’Ajuntament intentava de fa molt posar d’acord els tres propietaris”, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Perín.

El regidor afegeix que “la zona no donava la millor de les imatges, i menys a un municipi turístic com el nostre”.

Els treballs duraran uns tres mesos. L’execució de le sobres afectarà tots els carrers de la urbanització, però es garantirà el pas de vehicles en tot moment, per la qual cosa no quedarà afectat ni la circulació de vehicles privats ni el transport públic, inclòs l’escolar (a la zona hi ha l’escola Vilamar). S’instal·larà senyalització provisional i es demana a tothom que en segueixi les indicacions.

Un cop acabades les obres, la zona revertirà a l’Ajuntament, com qualsevol altra urbanització, sector o pla parcial. El deteriorament acumulat a la zona impedia precisament la reversió, que ha de fer-se sempre amb els serveis urbanístics en perfectes condicions.

Al complex comercial i lleure de Mas Mel hi ha tres empreses: Caboel, propietària de Caprabo i titular de les dues naus comercials, una de les quals és ocupada per un supermercat de la marca, i l’altra, compartida per les marques Worten i Jysk; Restaurantes McDonald’s, que explota un local de menjar ràpid; i MCB Cinemes Calafell SL, que gestiona unes multisales.