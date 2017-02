L’AMTU adverteix que els ajuntaments hauran de pagar un 10% més pel transport públic

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha manifestat la seva oposició a les reclamacions que l’Agència Tributària està fent arribar a diverses empreses que presten serveis de transport públic, per tal que paguin el 10% d’IVA de les aportacions que les administracions públiques realitzen per a la prestació del servei, fins ara exemptes d’aquest impost.



Aquesta nova càrrega impositiva, inexistent anteriorment, es vol aplicar sobre les quantitats que els municipis aporten a les empreses de transport de viatgers per a garantir el servei i la seva qualitat i eficiència. L’Agència Tributària justifica la reclamació d’aquest 10% de l’IVA en virtut d’una modificació de la Llei d’IVA, vigent des de l’1 de gener de 2015.



L’AMTU, associació pel desenvolupament de la mobilitat i el transport públic que aglutina a 91 ens locals de Catalunya, amb 41 milions de viatges urbans anuals en aquests territoris, considera que “els ajuntaments catalans es trobaran en una situació d’indefensió per una normativa que comporta una sèrie de conseqüències directes i negatives per al transport públic i el conjunt dels usuaris dels serveis, i de les quals no n’han estat mai informats”.



Per aquest motiu, una delegació de l’AMTU, encapçalada pel seu president, Jordi Xena, i el director general de l’associació, Joan Prat, s’ha reunit amb el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, per sol·licitar al govern espanyol que modifiqui urgentment la Llei d’IVA perquè les aportacions al transport públic estiguin, en tot cas, exemptes d’IVA.

En aquest sentit, Jordi Xena, president de l’AMTU i alcalde de Santa Maria de Palautordera, assenyala que “el pagament d’aquest IVA per part de les administracions públiques implicarà un desequilibri econòmic de les concessions i contractes de serveis del transport públic, afectant directament als pressupostos municipals i a la ciutadania”.



Des de l’AMTU es considera que aquest fet comportarà conseqüències tals com possibles augments de tarifes als usuaris, retallades en serveis i, en tot cas, un increment del 10% de la despesa pública municipal.



En aquest sentit, Jordi Xena també explica que “una de les preocupacions de l’AMTU és l’impacte que l’aplicació del 10% d’IVA pot tenir als nostres municipis associats”. Així, per exemple, per a l’Ajuntament de Terrassa suposaria el pagament addicional d’uns 650.000€ anuals; per a Sabadell, uns 520.000€ anuals; per a Mataró, uns 360.000€ anuals; o per a Sant Cugat, uns 320.000€ anuals. Així mateix, en el conjunt dels municipis associats a l’AMTU representaria, només amb transport públic, un total addicional de més de 3,5 milions d’euros cada any.



Fins ara les aportacions que les administracions públiques feien al transport públic estaven exemptes d’IVA. Però les Corts Generals van aprovar fa dos anys la Llei 28/2014, de 27 de novembre, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per la qual s’estableix que no s’inclouran en la base imposable de l’IVA “les subvencions no vinculades al preu de les operacions, no considerant-se com a tals els imports pagats per un tercer en contraprestació de les operacions esmentades”. L’Agència Tributària considera que les aportacions que la Generalitat i els ajuntaments paguen a les operadores de transport estan vinculades al preu i, per tant, no estarien exemptes d’IVA.



A la reunió mantinguda a Madrid, el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, s’ha compromès a estudiar aquesta qüestió i ha demanat a l’AMTU que faci una proposta per resoldre la problemàtica, per analitzar-la i poder-hi donar una resposta.



De moment, però, l’Agència Tributària ja ha iniciat expedients de gestió i inspecció tributària a algunes operadores concessionàries de transport públic a Catalunya, amb l’objectiu de reclamar-los el 10% de l’IVA no tributat durant les anualitats de 2015 i 2016 i, en alguns casos, també estan essent requerides per pagaments d’anualitats anteriors a aquests anys.



Així mateix, des de l’AMTU es tem que aquesta interpretació de la Llei reguladora de l’IVA pugui afectar no només a les concessions públiques del transport, tant urbà com interurbà, sinó que també pugui fer-se extensiu a qualsevol altra concessió i/o contracte de serveis on les administracions contribueixen amb cànons i quotes que permeten l’efectiva prestació dels serveis.



L’AMTU



L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) treballa per la millora i l’assessorament en matèria de transport públic, mobilitat i les seves infraestructures, d’interès pels ens locals associats. Actualment té 91 entitats associades, d’arreu de Catalunya: 89 municipis i 2 Consells Comarcals (Alt Penedès i Baix Llobregat), amb una població representada de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 41 milions anualment.



El president de l’AMTU és Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera. El vicepresident primer és Jaume Mauri, regidor de Caldes de Montbui, i el vicepresident segon és Josep Mayoral, alcalde de Granollers.



L'AMTU distribueix 5,6 M€ anualment, entre tots els municipis del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, que estiguin associats i exceptuant els de la 1a corona tarifària, per als “Plans de Millora” que els ajuntaments fan en transport públic. També gestiona, per encàrrec de l’ATM, el títol de transport T-16, fora de l'àmbit de la primera corona tarifària del sistema integrat de transport (STI) de Barcelona, realitza activitats per a la promoció del transport públic i la mobilitat sostenible, edita la revista MobiliCAT, i organitza la Jornada Catalana de la Mobilitat, que cada any té lloc en un dels municipis associats a l’AMTU.