Retards de 30 minuts a les línies R2 sud i en quatre més de regionals per una avaria en la senyalització entre el Prat

Els trens de les línies R2 sud i R13, R14, R15 i R16 acumulen aquest dimarts al matí retards d’almenys 30 minuts per una avaria en el sistema de senyalització entre el Prat i Gavà en sentit sud, segons ha informat Renfe. La incidència ha començat quan passaven uns cinc minuts de les set del matí i des d’aleshores el trànsit ferroviari en aquest punt s’ha vist afectat. Segons Renfe, puntualment els trens regionals són desviats per Vilafranca del Penedès. Pel que fa els combois d’entrada a Barcelona circulen amb normalitat. Per la seva banda, els tècnics d’Adif s’han desplaçat a la zona per reparar l’avaria.