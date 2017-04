Vilanova organitza tallers pràctics per a millorar la relació entre tu i el teu gos

La regidoria de medi ambient ha organitzat dos tallers pràctics dins del marc de tinença responsable d'animals de companyia. Aquestes dues activitats estan previstes pels dies 27 i 30 d'abril, la primera serà una sessió pràctica 'd'Eines d'Obediència' i la segona està destinada a 'Tractar les pors'. El preu per sessió és de 35 euros, amb la subvenció de l'Ajuntament inclosa.

El primer taller, 'Eines d'Obediència', tindrà lloc a l'espai per a gossos del parc de la quadra de la Torre d'Enveja el pròxim dijous 27 d'abril a les 19.30 hores. Aquesta sessió pràctica pretén ajudar a fer que es millori la comunicació i el vincle amb el gos. L'objectiu és donar les eines bàsiques del maneig de l'animal a casa i al carrer, on sovint poden haver-hi situacions conflictives. Durant la jornada es practicaran exercicis per millorar el passeig amb corretja, basats en el reforç positiu i en la gestió de les emocions del gos, per fomentar una correcta educació i relació social de l'animal.

El segon taller serà diumenge 30 d'abril de 9.30 hores a 13 hores, i es durà a terme a la residència canina la Vila del Gos. Aquesta sessió anomenada 'Tractar la por' busca donar eines per aquelles situacions que representen un estrès per l'animal. Per exemple si sovint reacciona amb por: persones, altres gossos, sorolls, petards, tempestes... Aquest taller teòric i pràctic vol ensenyar a gestionar situacions d'ansietat, por i/o fòbies incòmodes per l'animal.

Les jornades s'impartiran de la mà de la veterinària Valentina Mariotti, juntament amb Òscar Ibáñez, tècnic en activitats assistides amb animals. Ambdues sessions tenen places limitades, caldrà fer una inscripció prèvia omplint aquest full d'inscripció o bé trucant al telèfon: 652.331.005 de We can Dog. Igual que en el taller del mes de març, aquestes dues activitats busquen donar eines per millorar el vincle amb el gos i educar-lo en positiu.