La presidenta de TMB recomana a la ciutadania que no agafi el metro dilluns a causa d'una vaga que "no té raó de ser"

La presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha recomanat aquest diumenge a la ciutadania que dilluns no agafi el metro per no veure's afectat per una vaga que, al seu parer, "no té raó de ser". Vidal ha reconegut que les afectacions de les aturades de dues hores que es registraran tindran afectacions "greus" en el servei, i ha lamentat que es mantingui la convocatòria quan s'està negociant un conveni "que no ha posat mai sobre la taula cap tipus de retallada, sinó que només proposa millores tant en l'àmbit salarial com de les condicions laborals". "Els treballadores del metro tenen unes condicions dignes, i el conveni que s'està negociant les manté i les amplia", ha reblat.

Al seu parer, en aquestes circumstàncies, una convocatòria de vaga, i a més indefinida, "no té cap raó de ser". En tot cas, ha apuntat que dimarts ja hi ha convocada una nova sessió de mediació, el que evidencia, ha dit, "una voluntat d'acord per part de les dues parts per poder tancar el conveni i evitar futures situacions" com la d'aquest dilluns.

La regidora, que ha recordat que els principals perjudicats són els ciutadans, ha aconsellat intentar evitar l'ús del metro dilluns i que si l'ha d'utilitzar, que ho faci planificant els recorreguts i amb temps suficient d'antelació.