Aglomeracions a les andanes i als trens a les primeres hores de la vaga del Metro de Barcelona

Les aglomeracions en andanes i trens ha estat l'impacte inicial en les primers hores de la vaga del Metro de Barcelona que ha començat aquest dilluns amb motiu de la negociació del conveni col·lectiu entre els sindicats i la direcció. Les aglomeracions, en concret a l'estació de la Diagonal, han anat creixent progressivament a partir de les 7 del mati, hora d'inici dels serveis mínims, i a les 8 del mati, quan les freqüències dels trens eren de prop de set minuts, les acumulacions d'usuaris a les andanes i als trens s'han fet més evidents. La major part dels usuaris han manifestat resignació per les aturades parcials del Metro i en general, els que sabien que hi havia vaga convocada, han avançat els horaris habituals per no arribar tard als seus destins.

L'impacte dels serveis mínims dictats pel Departament de Treball amb motiu de la vaga convocada pel comitè d'empresa per la negociació del conveni col·lectiu s'ha anat observant progressivament a partir de les 7 del mati, hora d'inici de l'aplicació d'aquests serveis mínims.

A les 8 del mati, les freqüències de pas ja superaven els sis minuts i les acumulacions d'usuaris a les andanes i als vagons del metro es feien cada cop més evidents.

La vaga convocada pel comitè d'empresa té previst alterar el servei del metro tots els dilluns no festius. El departament d'Empresa, Afers Socials i Famílies van decretar la setmana passada uns serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% en les hores vall.

El resultat d'aquest serveis mínims suposa que circularan un mínim de quatre de cada deu combois en l'horari en què s'han convocat aturades de tot el personal (de les 7.00h a les 9.00h i de les 16.00h a les 18.00h).

Hi ha una tercera franja d'afectació per a l'usuari, de les 20.30 a les 22.30 h. En aquesta franja, considerada d'hores vall, només circularan el 20% dels combois. A la resta d'hores, la vaga no afecta els conductors, per la qual cosa la circulació serà l'habitual. Les mobilitzacions del treballadors del Metro de TMB, s'han iniciat aquest dilluns 24 d’abril, i s'han de repetir-se tots els dilluns no festius. Els treballadors han convocat aquestes aturades perquè consideren que la negociació del conveni col·lectiu amb la direcció està bloquejada.

Els usuaris entrevistats per l'ACN en l'andana de la Diagonal a primera hora del mati han manifestat en general la seva resignació per les mobilitzacions. A la gran majoria dels passatgers, la vaga només els ha suposat avançar el seu horari habitual per intentar no arribar tard a la feina, al centre d'estudis o als seus destins.

En el cas del Placido, un treballador que fa horari de nit, la vaga li suposarà un impacte quan a la tarda hagi de tornar a treballar perquè haurà de sortir de casa abans per no arribar tard a la feina. Tot i això, aquest usuari respecte la decisió dels treballadors del metro de fer vaga ''perquè és el seu dret'', rebla.

L'Andrea, una estudiant de la universitat, ha manifestat que sent de Santa Coloma de Gramenet no tenia més remei que continuar agafant el metro i per tant la solució passava per agafar-lo abans de l'horari habitual.

''Mediació intensiva''

Aquest dimarts, el dia després de la primera jornada de mobilització, hi haurà una tercera reunió de mediació a la seu del Departament de Treball.

En aquesta reunió, els responsables del Departament presentaran una proposta de ''mediació intensiva'' que passa per fer reunions continuades a partir d'aquest mateix dimarts per intentar arribar a un acord que eviti la pròxima vaga que seria el 8 de maig pròxim, al ser festiu el dilluns 1 de maig i per tant sense efecte per la convocatòria de la vaga.