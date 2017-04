Un estudi nega que hi hagi superpoblació de senglars a Sant Martí Sarroca

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha fet públic aquest matí un estudi tècnic realitzat per una empresa especialitzada que posa de manifest que no existeix superpoblació de porcs senglars al terme municipal martinenc. L'Ajuntament va encarregar l'estudi després dels advertiments realitzats per caçadors de la zona i després de la polèmica que es va generar fa un any quan el mateix consistori va prohibir tallar els camins públics del municipi per a fer batudes de caça.

Segons l'estudi realitzat per l'empresa Ambiens SL, al terme municipal de Sant Martí Sarroca hi ha actualment entre uns 65 i 80 porcs senglars dels quals la majoria son cries o exemplars joves. El mateix treball assenyala que l'ecosistema martinenc pot arribar a suportar amb els seus propis recursos fins una població aproximada de 275 senglars amb la qual cosa les xifres evidencien que ho hi ha cap risc de superpoblació.

L'estudi es va dur a terme entre els mesos de març i octubre de l'any passat amb la instal.lació de càmeres a la major part de la superificie forestal de Sant Martí Sarroca. Josep Costa, director del treball, ha explicat que “és molt difícil conèixer el cens exacte de senglars, però les xifres que reflectim a l'estudi són fiables”.

Els camins continuaran tallats

L'alcalde, Toni Ventura, ha assenyalat que “vàrem encarregar aquest treball de camp després de la polèmica que es va generar per la decisió de no permetre l'obertura de camins públics per a fer batudes i per saber de primera mà i amb números reals quina era la realitat dels senglars al nostre terme”.

Ara, un cop ja es disposa d'aquesta acurada anàlisi tècnica, Ventura ha indicat que “és evident que no hi ha superpoblació de senglars i nosaltres seguirem mantenint la prohibició d'obrir camins públics per a fer batudes”. L'alcalde ha afegit que “som conscients que hi ha veïns que s'han queixat de la presència de senglars a zones no boscoses i treballarem per a aquest problema no es repeteixi”.

L'estudi de l'empresa Ambiens també posa en dubte que la caça sigui un bon element regulador de la població de senglars. En aquest sentit, Toni Ventura ha recordat que “des de Sant Martí Sarroca defensem la necessitat d'aplicar noves mesures per a controlar la població d'aquests animals, mesures que passen, per exemple, per l'ús d'anticonceptius. La societat camina cap aquesta direcció”.