Vilanova va registrar 146 ocupacions il·legals d'habitatges el 2016

Si l'any 2015 l'Ajuntament de Vilanova va obrir 48 expedients per ocupacions irregulars d'habitatges, l'any passat la xifra va ascendir fins a 146, un increment que "sobrepassa" les competències municipals, segons ha explicat el regidor d'Habitatge de Vilanova, Gerard Llobet, aquest matí en una roda de premsa. "És una problemàtica que les ciutats patim, i no tenim mecanismes per entomar-ho", ha lamentat Llobet. El regidor ha assegurat que si bé en alguns casos es tracta de famílies que ocupen de manera il·legal el seu propi habitatge en no poder seguir pagant la hipoteca o el lloguer, els darrers mesos han incrementat les "situacions organitzades" per part de persones que es dediquen a realitzar ocupacions a canvi de diners. El fet que molts d'aquests habitatges "no tinguin cap element d'habitabilitat" i suposin situacions de perill per a qui les ocupen és una altra de les preocupacions de l'Ajuntament.

El responsable d'Habitatge ha lamentat que les entitats bancàries hagin permès en molts casos les ocupacions, així com alguns propietaris que no mantenen els habitatges en condicions òptimes. Llobet ha recordat que l'ocupació il·legal també "estan generant problemàtiques a les comunitats de veïns". "La patada a la porta no pot ser el mecanisme per garantir el dret a l'habitatge", ha assegurat el regidor, que assegura que existeixen "molts ajuts" que les famílies que estan en situacions de desnonament o amb problemes per pagar l'habitatge poden demanar. Llobet ha destacat que l'Ajuntament "vol entomar aquesta problemàtica", i que entre altres accions està "obrint vies de mediació i de negociació" entre les parts implicades, a més de participar en diversos fòrums. El regidor, però, ha recordat que correspon al propietari de l'immoble denunciar l'ocupació il·legal, ja que, en tractar-se de propietats privades, l'Ajuntament no pot actuar-hi.



Ajuts al lloguer per a 400 famílies

Durant el 2016, l'Oficina Local d'Habitatge va atendre 12.670 consultes ciutadanes, un 24% més que l'any anterior. Una de les tasques de l'oficina és gestionar els ajuts al lloguer atorgats per la Generalitat. Durant l'any passat, unes 400 famílies van rebre ajuts per un total de 624.000 euros per al lloguer. A aquest servei se sumen els ajuts que destina l'Ajuntament per a les famílies en casos extrems d'impagament del lloguer a través de prestacions d'urgència. En aquest sentit, Gerard Llobet demana a la ciutadania que en cas de patir dificultats econòmiques, s'adreci a l'Oficina Local d'Habitatge el més aviat possible enlloc de mantenir els impagaments de manera continuada, donant lloc a "situacions molt complexes". D'altra banda, l'any passat, l'oficina va tramitar 33 sol·licituds a la Mesa d'Allotjaments d'emergències -el 2015 en van ser nou-. Llobet ha apuntat que si bé a la ciutat pràcticament no hi ha desnonaments per impagament de la hipoteca, sí que n'hi ha per no poder fer front al lloguer.

Campanya per promoure l'inspecció tècnica dels edificis de més de 45 anys

L'Ajuntament ha iniciat una campanya per recordar als propietaris dels edificis de més de 45 anys d'antiguitat que estan obligats a realitzar una inspecció tècnica de l'edifici (ITE). Aquesta obligatorietat està regulada per un decret de la Generalitat de 2015, si bé l'administració local aposta per promoure les inspeccions als edificis més antics després que s'hagi produït l'ensorrament del sostre de dos habitatges -un a la rambla Principal i un altre a la plaça Llarga- els darrers mesos. "És una campanya recordatòria, no sancionadora", ha assegurat el responsable tècnic de l'Oficina Local d'Habitatge, Josep Orriols. L'Ajuntament ha enviat una carta a 2.900 propietaris d'habitatges per tal que coneguin la seva obligació de mantenir en correcte estat els elements comuns de l'edifici "per la seva pròpia seguretat". Aquests propietaris poden adreçar-se a l'oficina per rebre tota la informació al respecte. Per realitzar les inspeccions, hauran de contactar amb tècnics del sector que puguin revisar l'edifici, i un cop feta la inspecció, realitzar un pla i un calendari de manteniment i, si és necessari, una rehabilitació. Els propers dies, l'Ajuntament organitza quatre xerrades informatives sobre aquest les inspeccions tècniques d'edificis: el 26 d'abril, al Centre Cívic del Tacó; el 3 de maig, al Centre Cívic de Sant Joan; el 10 de maig, al Casal Municipal de la Gent Gran, i finalment el 17 de maig a la Confraria de Pescadors. Totes les xerrades se celebraran a les 18:30 hores.