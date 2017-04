Campanya a Sant Pere de Ribes per detectar pisos buits que es puguin destinar a lloguer assequible

Les persones propietàries d’habitatges buits que el posin a lloguer a un preu assequible es poden beneficiar d’una bonificació del 90% de l’IBI de l’immoble, d’una assegurança multirisc gratuïta i de la garantia de l'Avalloguer en cas d'impagament, a més d’un servei d’atenció personalitzada i d’assessorament gratuït que ofereix l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a través de l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf. Per beneficiar-se d’això ho han de fer a través del servei de la borsa d’habitatge local i comarcal i oferir un preu inferior al del mercat (aproximadament un 20%), principalment.

Precisament amb la finalitat de captar pisos buits que es destinin a lloguer assequible, l’Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la campanya “Obre la porta al lloguer assequible” adreçada a persones posseïdores de pisos tancats o que estan en desús i que no s’acaben de decidir a posar-lo a lloguer per diversos motius. Per això es vol incidir i donar a conèixer àmpliament els beneficis i les garanties que s’ofereixen en els contractes de lloguers que es formalitzen a través de d’administració pública i de les seva borsa d’habitatge i es posa a disposició de qui pugui interessar els serveis de l’Oficina d’habitatge, que atén al púbic a Sant Pere de Ribes els dilluns a l’OAC de Ribes i els dimecres a l’OAC de les Roquetes en horari de 10 a 13h.

Aquests serveis també van destinats a persones llogateres o que busquen pis i garanteixen acompanyament durant tot el procés per a les dues parts, així com i atenció personalitzada sobre qualsevol dubte relacionat amb l’habitatge en general.

La campanya inclou elements informatius i de divulgació a través de mitjans convencionals i xarxes socials, cartells de publicitat exterior de gran format en algunes parades cèntriques del bus, un espot a la televisió comarcal i reunions amb empreses administradores de finques perquè traslladin els avantatges i les garanties que s’ofereixen a la seva clientela.

L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, s’ha mostrat compromesa amb l’accés a l’habitatge perquè “és un dret que té tothom i que també té un impacte en la dignitat de les persones”, ha dit. Per això considera que “no pot haver-hi persones sense cases i cases sense persones”. És per això que ha recordat que el govern local està portant a terme una línia de treball amb el grup municipal Fem Poble en temes d’habitatge, que també inclou la creació d’una mesa de treball específica en el si del Consell Social Municipal, ajuts al lloguer i d’accés a l’habitatge o la promoció de més pisos de lloguer social, entre d’altres.

Habitatge social

En aquest sentit, aquest divendres 28 d’abril es farà el lliurament de claus dels 13 habitatges públics en règim de lloguer social temporal que en aquests moments estan disponibles i que s’han sortejat entre un centenar de sol·licituds presentades. Segons l’executiu local, “som conscients que amb això només hem arribat a una petita part de la demanda, però és un primer pas”, han manifestat Garrido. Per aquest motiu es vol finalitzar també l’escala pendent al sector del Parc Central per posar a disposició 16 habitatges socials més. En aquests moments ja s’està redactant l’actualització del projecte per al seu acabament i s’ha dotat amb 1 milió d’euros un partida del Pla de Reactivació Municipal 2017-18 per executar les obres dins d’aquest període.

Una altra mesura contra els pisos buits, ha recordat el regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern, Fran Perona, és la taxa de 625 euros per a la utilització anòmala dels habitatges, “que poden arribar a tenir sancions d’entre 3.000 i 6.000 euros”, i la bonificació que s’ofereix del 90% a aquells que compleixin els requisits (patrimonis inferiors a 500.000 euros i béns inferiors a 2 milions d’euros) i posin els habitatges a lloguer. També s’està treballant amb la mesa contra les okupacions i els antidesnonaments i ja s’ha iniciat el procediment d’utilització anòmala d’una trentena d’habitatges de grans posseïdors o corporacions dels quals set ja disposen d’expedient en tramitació.

Finalment, aquest any l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes preveu dedicar un total de 60.000 euros d’ajuts al lloguer i a l’accés de l’habitatge adreçada a aquelles persones del municipi que tenen dificultats per assumir les quotes mensuals del seu arrendament. Així podrà arribar a subvencionar fins al 100% de 2 mensualitats que estiguin impagades sempre i que cadascuna d’aquestes no sigui superior a 600 euros/mes i es compleixin els requisits establerts.

L’any passat el Consistori va tramitar 252 ajudes al lloguer, 12 de caire urgent, i 53 informes per aturar desnonaments.