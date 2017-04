La despesa mitja del serveis funeraris a Vilafranca és de 3.500, prop de 1.000 euros més que fa quatre anys

La reclamació d’uns “preus dignes” dels serveis funeraris està sent un dels camps de batalla a l’Ajuntament de Vilafranca en el que portem de mandat i un tema recorrent en forma de mocions en els darrers plens per tal d’abaratir-los.

Fruit d’això, el passat mes de gener es va aprovar per unanimitat part d’una moció d’ERC de la que n’ha derivat una comissió de treball que, durant el primer semestre de l’any, ha d’estudiar la possibilitat que el servei esdevingui públic; i seguint en aquesta línia, aquest dimarts se’n va aprovar una de similar de la CUP, amb la única abstenció del PP, que proposa que el servei es gestioni des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprofitant que amb la demografia comarcal els costos poden ser sufragats més fàcilment que no pas sent un servei únicament vilafranquí.

El tanatori de Vilafranca, inaugurat el juny del 2012, està gestionat per Àltima, empresa que situa el cost més econòmic del servei en 2.047 euros, incloent “el fèretre, el personal d’organització i atenció, la tramitació de la inhumació o la incineració, els certificats de defunció i altres documents necessaris, el servei de condicionament sanitari i enferetrament, el servei de recollida (personal, materials i ambulància), el cotxe fúnebre, la vestició amb roba o sudari i l’estada al dipòsit”.

Tot i aquest preu més bàsic, i un altre considerat com “estàndard” i que voreja els 3.000 euros de cost afegint diversos complements a l’anterior, l’empresa explica que a Vilafranca el preu mitjà dels enterraments, per elecció dels afectats, acaba situant-se al voltant d’uns 3.500 euros, una despesa més elevada que en els primers anys del nou tanatori, ja que al 2013 el preu mitjà oscil·lava entre els 2.500 i els 3.000 euros.

CUP, ERC i VeC reclamen un servei públic

Els partits de l’oposició del plenari vilafranquí han considerat constantment aquests preus com abusius, difícils de suportar per les famílies en la situació econòmica vigent i que de facto, Àltima exerceix un monopoli.

El regidor de la CUP Marcel Martínez considera que “és un cost gairebé inassumible i cada cop és més elevat” i des del seu partit es defensa “un model públic en què la prioritat no sigui obtenir beneficis sinó oferir un bon servei”.

En aquest sentit, la portaveu d’ERC Mònica Hill assegura que, a més, “Àltima no aplica com toca el preu bàsic, hem estat recentment a les seves instal·lacions i no apareixia l’opció d’aquest servei”, tot afegint que “hi ha veïns que ens asseguren que no se’ls hi ha ofert”. Els republicans són partidaris d’accelerar la comissió de treball “per veure les opcions de crear un tanatori i un crematori públic a Vilafranca”, si bé Hill adverteix que “no pot fer-se amb les mateixes condicions que l’actual perquè sinó d’aquí uns anys ens trobaríem amb la mateixa situació”.

Toni Peñafiel, de VeC, es mou en una línia similar assegurant que “hi hauria d’haver una opció pública”, sigui municipal o supramunicipal, tot recordant que “l’Ajuntament de Barcelona està treballant en un projecte d’aquestes característiques i en cas de dubte ens podria assessorar”.

L’altre partit de l’oposició, el PP, és del parer que “s’han de buscar solucions que no suposin una gran inversió per a l’Ajuntament”. Segons el regidor Josep Ramon “seria més viable modificar l’ordenança o cedir uns terrenys en cas que fos necessari que no que l’Ajuntament, que és inexpert en aquest àmbit, creï una empresa d’aquestes característiques”.

Aureli Ruiz: “el marc legislatiu no ajuda a que sigui públic però s’ha d’estudiar”

Des de l’equip de govern sociovergent, el regidor d’Hisenda Aureli Ruiz explica que “el marc legislatiu no ens ajuda a que el servei pugui esdevenir públic, però hem d’estudiar totes les opcions que se’n puguin derivar”. Seguint en aquesta línia, Ruiz veu amb bons ulls que en el cas de constituir-se i que sent públic es pugui oferir un preu més econòmic per a les famílies, el servei sigui supramunicipal tal i com es va aprovar reclamar en la moció d’ahir a la nit.

En tot cas, les decisions definitives es prendran a partir del mes de juny, quan es confia tenir tota la informació necessària per determinar quina línia d’actuació s’ha de seguir.

Josep Ventura (Àltima): “Garantim un servei integral a un preu el més ajustat possible”

Josep Ventura, director general dels Serveis Funeraris d’Àltima, no comparteix que els preus siguin abusius i subratlla que “hem de garantir la prestació d’un servei essencial les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any; i per fer-ho amb les màximes garanties de qualitat, és necessari comptar amb uns equipaments adients i un equip de professionals preparat”. Seguint en aquesta línia, Ventura puntualitza que “el 52% de families de la comarca compten amb assegurança de defunció” i recomana que “en la mesura del possible, les persones s’assessorin i demanin pressupost a diferents operadors abans que es produeixi la defunció. D’aquesta manera poden analitzar i comparar tots els conceptes”.

A més, Ventura recorda que “com a empresa que ofereix un servei essencial a les famílies, tenim la voluntat d’adaptar-nos al que aquestes necessiten en cada cas i, si la situació econòmica és difícil, garantim un servei integral a un preu el més ajustat possible”. És per això que el director general matisa que “quan no hi ha recursos econòmics, tothom té dret a obtenir un certificat de Serveis Socials que així ho determini per tal que no s’hagi d’assumir cap cost del sepeli. En aquests casos, Àltima du a terme de forma gratuïta el servei”.