Investigadors de la UAB injecten la primera vacuna de control de fertilitat a senglars en zones urbanes

Investigadors de la UAB han injectat aquest dijous la primera vacuna per al control de fertilitat de senglars que es mouen per zones urbanes i periurbanes del Vallès Occidental, a l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El primer exemplar vacunat és un mascle que ha estat capturat en les proximitats de Matadepera i l'objectiu és fer-ne 100 cada any fins al 2019. Amb la vacunació dels 300 animals previstos es persegueix un doble objectiu: reduir la població de senglars i evitar que s'apropin a zones urbanes, reduint així problemes asocials com accidents de trànsits o destrosses a la via pública. Els experts creuen que els exemplars vacunats reduiran també les seves necessitats nutricionals i, per tant, esperen modificar el seu comportament i no s'apropin a les ciutats a la recerca d'aliment.