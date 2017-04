El Penedès conserva un elevat número d'edificis públics i privats amb elements d'uralita

La recent publicació d'un informe en el que es detalla que fins a 291 col.legis públics de Catalunya tenen elements de fibrociment d'amiant (conegut com uralita) en parts dels seus edificis ha tornat a posar damunt de la taula la problemàtica que envolta aquesta qüestió. En el conjunt del Penedès i del Garraf fins a 16 centres escolars encara tenen uralita pendent de ser retirada. Ensenyament té en marxa des de fa anys un pla per anar procedint al canvi, però és un procés lent i costós.

La uralita va ser utilitzada en la construcció de forma massiva durant dècades i va ser finalment prohibida el 2002 a causa de la perillositat de la pols que genera quan es manipula o es trenca. Al conjunt del Penedès, nombroses naus industrials i explotacions agràries de caràcter privat, tant en ús com abandonades, tenen una coberta d'uralita, però també n'hi ha en recintes d'ús públic més qüotidià.

Entre el cens de naus abandonades amb aquest element trobem, per exemple, les que queden en peu de l'antiga fàbrica Agma de Santa Margarida i Els Monjos. Pel que fa a les explotacions agràries, entre un 25 i un 30 del total tenen elements d'uralita, sobretot en cobertes i baixants d'aigua de coberts i naus de bestiar.

Pavelló esportiu

A Vilafranca també té la coberta d'uralita, per exemple, un recinte tan utilitzat com el Pavelló Joan Marquès on juguen habitualment tots els equips de la Societat Esportiva Casal. La coberta del pavelló es va construir l'any 1974, just en un dels moments en els que aquest element era més usat. Des d'aleshores, les plaques d'uralita s'han mantingut en el seu emplaçament original. Aquest mes de maig, per cert, el pavelló celebra el seu 75 aniversari de funcionament.

Fa poc més d'un mes també es va generar una polèmica a Vilafranca al respecte d'un abocador incontrolat al barri de l'Espirall on s'hi acumulaven restes d'elements d'uralita procedents d'obres. Les restes van ser retirades de forma ràpida per l'Ajuntament que també va procedir a clausurar aquesta zona d'abocaments situada just al costat del camp de futbol del barri.

La complexitat de treure la uralita de tots els edificis de la comarca fa pensar que aquest problema s'allargarà encara diversos anys. En el cas dels privats, el cens en el conjunt de la comarca es complica i el procés de substitució topa també amb els elevats costos del procés.