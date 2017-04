Més de 495.000 vehicles es desplaçaran de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida pel pont de l'1 de maig

Més de 495.000 vehicles es desplaçaran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana entre les 15.00h del divendres i les 15.00h del dissabte amb motiu de l'operació sortida del pont de l'1 de maig. Es preveu que durant la sortida i el retorn, els principals problemes de trànsit es concentraran a les vies d'accés a la Costa Brava com l'AP-7, N-340 i a les carreteres d'accés a la Costa Daurada com l'AP-7 sud, N-340 i C-32 i a la Costa Brava com el tram nord de l'AP-7, C-31 i C-65. Un total de 1.524 agents dels Mossos d'Esquadra vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat, posant en marxa un dispositiu especial de circulació, ordenació i regulació del trànsit.

El dispositiu especial es posarà en marxa aquest divendres a partir de les tres del migdia i fins a la mitjanit de dilluns, 1 de maig. En aquesta operació sortida guanyaran pes els desplaçaments cap a destins costaners i és per aquest motiu que els principals problemes de trànsit es condensaran a les carreteres que permeten arribar a la Costa Daurada com les vies AP-7 Sud, N-340 i C-32 i a la Costa Brava a les vies AP-7 Nord i la C-31/C-65. Les hores més conflictives de l'operació sortida seran aquest divendres de 17.00h a 21.00h i el dissabte de 10.30h a 14.30h a les vies AP-7, C31, C58, N340 i N-145. Així mateix, es preveu que la màxima concentració de trànsit en l'operació tornada sigui entre la franja horària de 17.30h a 22.30h de dilluns a les vies A-2, AP-7, C-31, C-65, C-32 i N-340. Entre les 12.00 h i les 24.00 h de dilluns es mobilitzaran més de 307.000 vehicles cap a Barcelona i la seva àrea d’influència.

L'1 de maig de l'any passat va caure en diumenge. Entre divendres i dissabte van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona 485.456 vehicles i diumenge en van retornar 301.661.

Aquest any també es portaran a terme controls i vigilància especifica a les vies secundària ja que, segons el Servei Català de Trànsit, és on es preveu que es produeixin la majoria d'accidents. Els Mossos preveuen establir en les vies de màxima mobilitat i en les secundàries un total de 1.284 controls, desglossats en controls d'alcoholèmia i drogues; de distraccions; de revisió de mesures de seguretat passiva; de velocitat excessiva o inadequada, i controls en relació amb transports.

El SCT ha explicat que "apel·la a la responsabilitat i la prudència dels usuaris de la xarxa viària perquè no hi hagi cap persona que perdi la vida a la carretera i els desplaçaments es facin amb màxima seguretat". Així mateix, recorda la importància d’utilitzar els elements de seguretat passiva, de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics, respectar els límits de velocitat, i de no combinar l’alcohol o les drogues i la conducció.

Al llarg d’aquest període festiu es difondran, a través dels panells de missatgeria variable informació de la situació viària, les restriccions de circulació per als vehicles pesants, així com consells de seguretat viària.