Campanya informativa a Vilanova sobre les inspeccions a edificis de més de 45 anys d'antiguitat

L'Ajuntament de Vilanova ha iniciat una campanya informativa sobre les inspeccions tècniques als edificis, les ITE. L'Oficina Local de l'Habitatge ha enviat una carta 2900 propietaris per recordar-los que els edificis amb més de 45 anys d'antiguitat amb ús d'habitatge han de passar aquesta revisió, segons la normativa aprovada fa dos anys per la Generalitat de Catalunya. Alhora s'han programat quatre xerrades informatives perquè tothom qui ho vulgui pugui resoldre dubtes i tenir una informació més detallada i s'ha publicat un fulletó explicatiu amb la informació bàsica.

El regidor d'Habitatge, Gerard Llobet, ha explicat que l'Ajuntament ha decidit ser proactiu en aquest tema, “el que volem és recordar a la ciutadania que casa seva necessita estar en unes condicions mínimes de seguretat i confort i també que la ciutat tingui un parc d'habitatge òptim”. Les competències en aquest àmbit són de la Generalitat de Catalunya, però des del municipi, i després d'alguns accidents en edificis antics a la ciutat, s'ha decidit fer la màxima difusió possible de la necessitat de tenir al dia el manteniment dels edificis. “Aquestes són les coses que ens preocupen, les conseqüències del no manteniment” explica el tècnic del servei d'Habitatge Josep Orriols.

D'altra banda, i també en l'àmbit de la rehabilitació d'edificis, el regidor d'Habitatge ha reclamat a la Generalitat i a l'Estat que les normatives per accedir als ajuts econòmics siguin més flexibles, “les peticions han baixat moltíssim, segurament perquè les condicions per optar-hi no s'adeqüen a la realitat”. Des de l'Oficina Local de l'Habitatge es parla “d'extrema dificultat” per accedir als ajuts públics per la rehabilitació, amb normatives molt restrictives que fan desistir a molts propietaris a l'hora de demanar-los.