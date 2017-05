L'Ajuntament presenta el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible de Cunit. EIX

L'Ajuntament de Cunit presentarà a la ciutadania el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del municipi, en un acte obert a la sala de sessions de l'Ajuntament, el proper divendres 5 de maig a les 19 hores.



El PAES és una eina que ha guiar el municipi a arribar al 2020, amb una reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), respecte el 2005, d'acord amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Comissió Europea nascuda amb la finalitat d'implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic.

Les dues primeres fases del Pla han consistit en la realització d'un inventari municipal de consums energètics i d'emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d'avaluacions i certificacions energètiques de diversos equipaments municipals.

L'inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d'emissions i conèixer el total d'emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 46.948 t CO2.

Per aconseguir aquesta reducció del 20 % que correspon a 9.390 t CO2, l'Ajuntament de Cunit ha proposat un seguit d'accions tant en l'àmbit municipal, com del propi Ajuntament, sobre els sectors d'afectació del PAES com són el transport, el residencial, els serveis i el tractament de residus.

En la sessió de presentació del PAES es donaran a conèixer els resultats de l'inventari d'emissions i s'explicaran les accions proposades que han de permetre reduir un 20 % les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.