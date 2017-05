Els camins rurals posen de manifest la difícil gestió del trànsit al Penedès

Els nombrosos camins rurals asfaltats que té l'Alt Penedès en el conjunt del territori es converteixen sovint en un problema per la difícil gestió del trànsit rodat que hi circula. Alguns d'aquests camins tenen molt quilòmetres de recorregut i, a vegades, els conductors els utlitzen com alternativa als eixos tradicionals de comunicació que existeixen a la comarca.

Un dels exemples més clars de la complicada gestió del trànsit el trobem a la Carrerada, un camí rural asfaltat que uneix Avinyonet del Penedès amb Sant Cugat Sesgarrigues i La Granada i, posteriorment, continua el seu traçat fins a Guardiola de Font-rubí. Es tracta d'un camí rural, no pas una carretera, en el que hi ha límit de velocitat i de tonatge, però tant un com l'altre s'incompleixen de forma sistemàtica.

L'alcaldessa de Sant Cugat Sesgarrigues, Montse Albet, assenyala que “som conscients que les infraccions de trànsit hi són, però la competència de la seguretat és dels Mossos d'Esquadra perquè cap dels nostres municipis té Policia Municipal. Sabem que hi estan a sobre, però és molt complicat tenir-ho tot controlat en tot moment”.

Fins i tot camions

L'existència de diversos polígons industrials tant a Avinyonet com a Sant Cugat Sesgarrigues provoca, inclús, que camions pesants decideixin utilitzar a vegades la Carrerada per evitar passar per la N-340 que transita paral.lela. En aquest sentit, Albet indica que “sempre que veiem algun camió avisem als Mossos, però no sempre el poden acabar caçant”.

Fa poc més d'un any, els ajuntaments d'Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues i La Granada, a través de la Diputació, van abordar una millora de l'afaltat i de la senyalització d'aquest camí rural. Es van col.locar noves senyals de limitació de velocitat, es van acondicionar els marges i es va renovar part de la calçada. Montse Albet explica que “hem de tenir molt present que la Carrerada és un camí que està pensat per uns usos que no tenen res a veure amb el trànsit rodat de cotxes i camions. La solució de fons d'aquest problema i de tants altres que patim al Penedès passa, una vegada més, per la lliberalització del peatge de l'AP-7 i la millora de la N-340”.

Les dificultats de la gestió dels camins rurals a la comarca també es posa de manifest, per exemple, a la carretera de La Bleda que comunica Santa Margarida i Els Monjos amb Sant Martí Sarroca, el camí de Les Cabanyes que uneix Les Cabanyes amb Pacs del Penedès i en d'altres vials que enllacen els abudants nuclis rurals de municipis com Subirats, Castellví de la Marca o Font-rubí.